Vlada Srpske obezbijedila sredstva za Univerzitetsku bolnicu u Foči

Autor:

ATV
08.05.2026 19:27

Komentari: 3

3
Болница Фоча
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske obezbjedila je sredstva koja će biti uložena u Univerzitetsku bolnicu koja će biti jedan od najsavremenijih zdravstvenih centara.

Gradnjom novog bloka studentskog doma i nove zgrade Medicinskog fakulteta, studentski standard u Foči biće značajno unaprijeđen.

Više od 72 miliona maraka Vlada Republike Srpske uložiće u Univerzitetsku bolnicu, izgradnju novog bloka studentskog doma i nove zgrade medicinskog fakulteta. To će značajno da unaprijedi studentski standard u Foči, poručuje predsjednik Vlade, Savo Minić.

Novi paviljon studentskog doma imaće 380 novih ležajeva za domaće studente. Opština je obezbijedila zemljište i prateću infrastrukturu, a raspisivanje javnog poziva očekuje se u sljedećim mjesecima. Finansijski okvir biće oko 10 miliona evra, najavljuje načelnik opštine.

Standard studenata unaprijedilo bi i osnivanje studentskog društvenog centra u okviru doma, te na mogućnost korišćenja menze i studentima koji ne stanuju u domu, rekli su to studenti premijeru na ručku.

Miloš Todorović, student Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vlada će uložiti i u Univerzitetsku bolnicu, koja će biti jedan od najsavremenijih zdravstvenih centara u ovom dijelu Srpske.

Premijer je najavio da će u ponedjeljak biti objavljen javni poziv za put Foča – Šćepan Polje vrijedan 50 miliona evra, te izratio nadu da izbor izvođača i izrada projektne dokumentacije neće trajati dugo. Govoreći o dijelu puta prema Tjentišu, on je saopštio da je danas tražio od ministra saobraćaja i veza Srpske Zorana Stevanovića povratnu informaciju koja će biti javna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Foča

bolnica

Vlada Republike Srpske

Savo Minić

