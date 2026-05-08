Hag odbio sastanak sa delegacijom Srpske o zdravstvenom stanju Ratka Mladića

Autor:

ATV
08.05.2026 17:27

Mehanizam u Hagu
Ministarstvu pravde Republike Srpske stigao je odgovor iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu u kojem se navodi da predsjednica Mehanizma u ovom trenutku nije u mogućnosti da primi delegaciju Republike Srpske radi razgovora o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića.

Ministarstvo pravde Republike Srpske ranije je zatražilo održavanje sastanka ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka sa predsjednicom Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, kao i sa relevantnim predstavnicima ove institucije, kako bi razgovarali o zdravstvenoj zaštiti i uslovima u kojima boravi Ratko Mladić.

U dopisu koji je dostavljen Ministarstvu pravde Republike Srpske navodi se da je Vlada Republike Srpske već uputila pismo predsjednici Mehanizma u kojem se zalaže za adekvatnu zdravstvenu zaštitu i puštanje Ratka Mladića na liječenje u okviru postupka koji je trenutno u toku.

"U tom kontekstu, a radi očuvanja i privida i stvarne sudske nezavisnosti u vezi sa zahtjevom gospodina Mladića, predsjednica u ovom trenutku nije u mogućnosti da primi delegaciju“, navedeno je u odgovoru iz Haga.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske ranije je uputila i humanitarni apel u vezi sa zdravstvenim stanjem Ratka Mladića.

