Hag odbio sastanak sa delegacijom Srpske o zdravstvenom stanju Ratka Mladića

Autor:ATV
Komentari:0
Ministarstvu pravde Republike Srpske stigao je odgovor iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu u kojem se navodi da predsjednica Mehanizma u ovom trenutku nije u mogućnosti da primi delegaciju Republike Srpske radi razgovora o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića.
Ministarstvo pravde Republike Srpske ranije je zatražilo održavanje sastanka ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka sa predsjednicom Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, kao i sa relevantnim predstavnicima ove institucije, kako bi razgovarali o zdravstvenoj zaštiti i uslovima u kojima boravi Ratko Mladić.
U dopisu koji je dostavljen Ministarstvu pravde Republike Srpske navodi se da je Vlada Republike Srpske već uputila pismo predsjednici Mehanizma u kojem se zalaže za adekvatnu zdravstvenu zaštitu i puštanje Ratka Mladića na liječenje u okviru postupka koji je trenutno u toku.
"U tom kontekstu, a radi očuvanja i privida i stvarne sudske nezavisnosti u vezi sa zahtjevom gospodina Mladića, predsjednica u ovom trenutku nije u mogućnosti da primi delegaciju“, navedeno je u odgovoru iz Haga.
Podsjećamo, Vlada Republike Srpske ranije je uputila i humanitarni apel u vezi sa zdravstvenim stanjem Ratka Mladića.
Ministarstvo pravde Republike Srpske zatražilo je sastanak sa predstavnicima Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu radi razgovora o zdravstvenoj zaštiti i uslovima u kojima boravi Ratko Mladić. — Selak Goran (@SelakG) May 8, 2026
Iz Haga je danas stigao odgovor da predsjednica Mehanizma „u…
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h6
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Najnovije
18
58
18
47
18
40
18
34
18
23
Trenutno na programu