Stigao izvještaj jednog ljekara vještaka o stanju generala Mladića

Odbrana i porodica generala Ratka Mladića je dobila izvještaj jednog od dvojice ljekara vještaka, koje je angažovao haški Mehanizam zbog zahtjeva da bude pušten na liječenje u Srbiju, izjavio je Srni generalov sin Darko Mladić.

"Stiglo je mišljenje prvog veštaka, a drugog još nije. Vjerovatno će do kraja dana stići. Vještaci bi danas trebali da podnesu te izvještaje", rekao je Darko Mladić, dodajući da u ovom trenutku ne može da iznosi sadržaj izvještaja, dok se ne odobri šta je za javnost.

On je napomenuo da bi danas i drugi vještak trebalo da dostavi svoj izvještaj.

Prema njegovim riječima, general Mladić kratko je se čuo sa svojoj suprugom Bosom.

"Mogao je malo da priča, ali stanje je loše i nepromijenjeno", kaže Darko.

Sud u Hagu je 28. aprila naložio da nezavisni medicinski vještaci pregledaju Mladića zbog zahtjeva njegove odbrane da iz humanitarnih razloga, neizlječive bolesti, bude privremeno ili uslovno pušten sa izdržavanja kazne doživotnog zatvora na koju je osuđen zbog navodnih ratnih zločina u BiH.

Izvještaj je prvobitno bio najavljen za početak maja, ali je rok pomjeren zbog dodatnih pregleda.

General Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu /Mehanizam/ više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.