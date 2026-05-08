Šume Srpske: Gubitak manji za 6,6 miliona KM

Preduzeće "Šume Republike Srpske" umanjilo je u prošloj godini gubitak za 6,6 miliona KM u odnosu na godinu ranije, što je jasan pokazatelj da preduzete mjere finansijske konsolidacije, racionalizacije troškova i unapređenja organizacije rada daju konkretne rezultate, saopšteno je iz ove kompanije.

Negativan finansijski rezultat u 2024. godini iznosio je 15.569.355 KM, a u 2025. godini 8.957.081 KM.

Iz "Šuma" navode da se u 2025. godinu ušlo sa uvećanim zalihama šumskih drvnih sortimenata, naročito onih niže vrijednih, koji su činili oko 73 odsto ukupnih zaliha.

- Značajan dio tih zaliha bio je u fazi deklasiranja, kao i 170.000 metara kubnih slučajnih užitaka četinara, uz učešće rudnog i celuloznog drveta više od 60 odsto. To je uticalo na lošiju sortimentnu strukturu i manju prosječnu cijenu, koja je kod četinara bila manja od planirane za oko 10 KM po metru kubnom, što je uticalo na negativan rezultat - ističe se u saopštenju.

Pozitivni pomaci vidljivi su i u procesu proizvodnje šumskih drvnih sortimenata, te je izvršenje sječe u 2025. godini povećano sa 87 na 90 odsto, dok je realizacija povećana sa 84 na 92 odsto u odnosu na godinu prije.

Iz "Šuma" posebno ističu dobre rezultate iz prvog kvartala ove godine, kada je u odnosu na isti period lani ostvaren rast sječe i realizacije šumskih drvnih sortimenata.

- Sječa i izrada je 369.664 metara kubnih, odnosno 118 odsto u odnosu na planirano za prvi kvartal, privlačenje 330.242 metara kubnih, odnosno 108 odsto u odnosu na planirano, a realizacija 316.436 metara kubnih, odnosno 101 odsto u odnosno na plan, što je za šest odsto više u odnosu na isti period 2025. godine - navodi se u saopštenju.

Na osnovu ovih pokazatelja, ostvarene prosječne cijene za navedeni period i činjenice da na zalihama nema deklasiranih šumskih drvnih sortimenata, te da je potražnja za svim sortimentima dobra, iz "Šuma" ističu da je opravdano očekivati značajno bolje rezultate poslovanja u ovoj godini.

Dodaju da su nastavili i proces optimizacije radne snage u skladu sa realnim poslovnim potrebama, te da je broj zaposlenih smanjen za 552 radnika, prirodnim odlivom i penzionisanjem, a da je radni odnos na određeno vrijeme produžavan proizvodnim radnicima, kao i popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta samo u slučaju kada nije bilo moguće obezbijediti popunu iz postojeće radne snage.

Trenutno je u "Šumama" zaposleno 4.150 radnika, raspoređenih u 32 organizaciona dijela, a radi daljeg smanjenja broja radnika pripremljen je i pušten u proceduru Pravilnik o stimulativnim otpremninama.

- Uprkos svim finansijskim izazovima, vodilo se računa o ekonomsko-socijalnom položaju radnika, pa je tako cijena rada početkom 2025. godine povećana na 200 KM, a od 1. maja ove godine ona će iznositi 230 KM - navodi se u saopštenju.

Istovremeno se radilo i na sustizanju redovnosti isplate plata, tako da su u toku 2025. godine četiri organizaciona dijela isplatila 14 plata, a njih sedam 13 plata.

Šumska šteta je u 2025. godini smanjena za 41 odsto količinski i 15 odsto finansijski u odnosu na 2024. godinu, što ukazuje na bolju i efikasniju kontrolu.

Iz "Šuma" podsjećaju građane da sve sumnje na nelegalne aktivnosti u sektoru šumarstva mogu anonimno prijaviti na besplatan broj 080 05 01 02.

Iz ovog preduzeća poručuju da će biti nastavljene aktivnosti koje su već dale efekat, uz strogo praćenje izvršenja planirane proizvodnje, redovno izmirivanje obaveza prema izvođačima radova i radnicima preduzeća, praćenje planirane sortimentne strukture, kontrolu troškova i realizaciju svih predviđenih mjera.

- Cilj je da se proces stabilizacije ubrza, ostvari pozitivan rezultat i stvore uslovi za dugoročno održivo poslovanje - navedeno je u saopštenju.