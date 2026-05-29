Gugl najavio nove pametne naočare za jesen

Gugl je na svojoj godišnjoj I/O konferenciji predstavio prve audio pametne naočare, ulazeći na tržište gdje rival Meta već bilježi uspjeh sa modelima Ray-Ban i Oakley (7 miliona prodatih jedinica u 2025. godini).

Naočare nastaju u partnerstvu sa kompanijom Samsung i brendovima Gentle Monster i Warby Parker. Imaće ugrađenog asistenta Gemini, biće kompatibilne sa Android i iOS sistemima i stižu na jesen.

Ključne karakteristike:

Audio fokus: Informacije se korisniku prenose diskretno u uho, umjesto prikaza na ekranu.

AI mogućnosti: Korisnici mogu da koriste navigaciju, traže informacije o onome što vide, šalju poruke i povezuju se sa aplikacijama (tokom demo prikaza menadžerka Nishtha Bhatia je preko naočara naručila kafu putem servisa DorDeš).

Kamera i slike: Naočare mogu da fotografišu i koriste Guglov AI generator slika Nano Banana za modifikovanje fotografija glasovnim komandama.

Dok investitori čekaju nove oblike uređaja za AI eru, za Google prava vrijednost leži u prikupljanju korisničkih podataka za unapređenje svojih modela, iako detalji o privatnosti još uvijek nisu objavljeni, prenosi PC Pres.

Razvoj sopstvenih pametnih naočara navodno planiraju i Epl, Snap i Alibaba.