Logo
Large banner

Gugl najavio nove pametne naočare za jesen

Autor:

ATV
29.05.2026 21:27

Komentari:

1
Паметне наочале
Foto: pexels/sergio carvajal

Gugl je na svojoj godišnjoj I/O konferenciji predstavio prve audio pametne naočare, ulazeći na tržište gdje rival Meta već bilježi uspjeh sa modelima Ray-Ban i Oakley (7 miliona prodatih jedinica u 2025. godini).

Naočare nastaju u partnerstvu sa kompanijom Samsung i brendovima Gentle Monster i Warby Parker. Imaće ugrađenog asistenta Gemini, biće kompatibilne sa Android i iOS sistemima i stižu na jesen.

Ključne karakteristike:

Audio fokus: Informacije se korisniku prenose diskretno u uho, umjesto prikaza na ekranu.

AI mogućnosti: Korisnici mogu da koriste navigaciju, traže informacije o onome što vide, šalju poruke i povezuju se sa aplikacijama (tokom demo prikaza menadžerka Nishtha Bhatia je preko naočara naručila kafu putem servisa DorDeš).

Kamera i slike: Naočare mogu da fotografišu i koriste Guglov AI generator slika Nano Banana za modifikovanje fotografija glasovnim komandama.

Dok investitori čekaju nove oblike uređaja za AI eru, za Google prava vrijednost leži u prikupljanju korisničkih podataka za unapređenje svojih modela, iako detalji o privatnosti još uvijek nisu objavljeni, prenosi PC Pres.

Razvoj sopstvenih pametnih naočara navodno planiraju i Epl, Snap i Alibaba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gugl

Vještačka inteligencija

smart naočale

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Паметне наочаре полажу испите: Изгледају као обичне, само их ставите и рјешења сама долазе

Zanimljivosti

Pametne naočare polažu ispite: Izgledaju kao obične, samo ih stavite i rješenja sama dolaze

1 mj

0
Самсунг тајно развија паметне наочаре

Nauka i tehnologija

Samsung tajno razvija pametne naočare

1 god

0
Реј-Бан паметне наочаре добијају дисплеје

Nauka i tehnologija

Rej-Ban pametne naočare dobijaju displeje

1 god

0
На паметне телефоне враћа се некад популарна игрица ''змиције''

Nauka i tehnologija

Na pametne telefone vraća se nekad popularna igrica ''zmicije''

1 god

0

Više iz rubrike

Диносаурус Рекс

Nauka i tehnologija

Zašto je Ti-reks imao sićušne ruke?

2 h

1
Хоботница

Nauka i tehnologija

Šok na dnu okeana: Naučnici nisu mogli da vjeruju svojim očima - plavo stvorenje ih iznenadilo

5 h

0
Када је астероид збрисао диносаурусе, почело је златно доба гљива

Nauka i tehnologija

Kada je asteroid zbrisao dinosauruse, počelo je zlatno doba gljiva

7 h

0
Грмљавина, невријеме

Nauka i tehnologija

Meteorolozi upozoravaju: Kada grmi - mobilni telefon može da eksplodira

8 h

0

  • Najnovije

22

57

Veliki povratak Marte Savić: Pjevačica donijela važnu odluku nakon 17 godina

22

40

Prognoza za ljeto: Svaki mjesec topliji od prosjeka

22

39

Njujork tajms: Tramp nije donio odluku o sporazumu

22

35

Obilježene 34. godine od formiranja Prvog i Drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske

22

23

Milica Todorović prvi put o sinu Bogdanu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner