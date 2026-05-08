Nakon 17 godina borbe Silvija Nedeljković sve obradovala vijestima

08.05.2026 16:23

Nekadašnjoj pjevačici Silviji Nedeljković koja se proslavila u popularnom takmičenju "Zvezde Granda", konačno će se ispuniti najveća želja - postaće mama.

Ona i njen suprug, proslavljeni srpski fudbaler i golman Saša Stamenković lijepe vijesti podijelili su na mrežama.

Nakon 17 godina ljubavi i čekanja, njihova porodica uskoro će biti bogatija za dva člana s obzirom da pjevačica čeka blizance.

Oni su na mrežama podijelili i otkrivanje pola beba. Stamenković je na fudbalski teren pozvao svoje saigrače iz lučanske Mladosti, ali se ovoga puta nije našao na golu, već u ulozi izvođača udarca.

@silvija.nedeljkovic

Njegov prvi udarac oslobodio je plavi dim, dok je drugi bio roze, što znači da će dobiti dječaka i djevojčicu.

Nakon ovog neobičnog otkrivanja, uslijedila je dirljiva scena u petercu gdje se golman našao u emotivnom zagrljaju svoje supruge Silvije.

Silvija o borbi za potomstvo

Pjevačica je ranije govorila o svojoj borbi da dobije dijete.

"Upravo te ta vjera vodi naprijed. Ovo nije tužno i ne želim da se ovo gleda na tužan način zato što mnogo žena to prolazi, možda i duže nego ja. Teško je kada ideš na vantjelesne, teško je kada izgubiš bebu, teško je da se vratiš iz toga. Meni se prije dvije godine desilo da sam mislila dva, tri mjeseca nakon gubitka da ne može dalje, da više nema dalje i da je to to. Međutim, ta vjera i to nešto me je vratilo na pravi put i opet mi dalo tu snagu. Želim da ženama kažem da ne treba odustajati. Dokle god smo mi sa dvije noge na zemlji, žive, zdrave i prave to je moguće. I kada su prognoze ljekara nikakve desi se čudo. Meni se konkretno desilo čudo. Mislim da je sve to nešto što nas još više ojača, šta treba da nas pogura naprijed. Ne treba da se odustaje", govorila je Silvija za "Blic" jednom prilikom i dodala:

"Nažalost to je sastavni dio naših života. Svaki drugi par se bori sa sterilitetom i to je jedna tužna istina svih nas. Ne vidim ništa loše da se priča o tome, da podržavamo jedni druge da se apeluje da žene pričaju o tome. Jer možda bi dale savjet nekome šta je ona prošla i možda bi nekom pomogle. Da li je to ishrana, način života, odnos prema sebi... Mnogo parova ulaze u krize, probleme kada im se dogodi gubitak, te negativne čuvene bete. Sve je to teško. Teško je nama ženama koje treba sve to da iznesemo. Ali teško je i muškarcima. Znam da i moj Saša sigurno na sebi težak način proživljava. Neće plakati, ali na muški način vidim da pati. Međusobna podrška je bitna. Tu je snaga, ta srž uspjeha, ta povezanost, i sam šlag na torti je ta vjera da ne treba odustajati. Treba vjerovati, samo pozitivno i to će doći. Samo je božja volja u pitanju".

