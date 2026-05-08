Srpska književnica otvorila profil na sajtu za odrasle u sedmoj deceniji: "To će mi omogućiti lagodan život"

Autor:ATV
Poznata književnica Zorana Šulc (66), čija su književna ostvarenja prepoznatljiva po provokativnim i erotskim temama, donijela je neočekivanu odluku i zvanično otvorila profil na popularnoj platformi za odrasle. Kako navodi, ovaj potez napravila je bez ikakve dileme, želeći da živi pošteno od svog rada i bez potrebe da bilo kome polaže račune.
"Toliki poznati svetski pisci pisali su o erotici i na tome zaradili ogromne pare. U mojim književnim djelima na erotici su zarađivale izdavačke kuće. Sada sam riješila da makar od tih erotskih recenica zaradim i ja nešto", poručila je kratko i jasno Šulc.
Zorana naglašava da njen sadržaj na ovoj platformi neće biti puk senzacionalizam, već će predstavljati nastavak njenog dosadašnjeg književnog izraza, samo u inovativnijem formatu i bez posrednika.
O finansijskim razlozima za ovu odluku, književnica govori potpuno otvoreno:
"To će mi omogućiti da lagodno živim. Pisac je cijelog života osuđen da ga tapšu po ramenu, a da od umjetnosti jedva preživljava. Ja više nemam namjeru da se izvinjavam zbog toga što želim da živim pristojno od svog rada", navela je književnica.
Ovaj njen korak izazvao je burne i podijeljene reakcije u njenom okruženju i na društvenim mrežama. Dok su je jedni podržali zbog autentičnosti i hrabrosti, konzervativniji dio publike uputio joj je kritike. Zorana im je na to veoma oštro odgovorila:
"I bilo kakav komentar zadržite za sebe. Na svojim cipelama ja vezujem pertle, a ne vi", zaključila je ona za "Kurir".
