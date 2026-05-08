Srpska književnica otvorila profil na sajtu za odrasle u sedmoj deceniji: "To će mi omogućiti lagodan život"

Poznata književnica Zorana Šulc (66), čija su književna ostvarenja prepoznatljiva po provokativnim i erotskim temama, donijela je neočekivanu odluku i zvanično otvorila profil na popularnoj platformi za odrasle.

Kako navodi, ovaj potez napravila je bez ikakve dileme, želeći da živi pošteno od svog rada i bez potrebe da bilo kome polaže račune.

Poznata književnica Zorana Šulc (66), čija su književna ostvarenja prepoznatljiva po provokativnim i erotskim temama, donijela je neočekivanu odluku i zvanično otvorila profil na popularnoj platformi za odrasle. Kako navodi, ovaj potez napravila je bez ikakve dileme, želeći da živi pošteno od svog rada i bez potrebe da bilo kome polaže račune.

"Toliki poznati svetski pisci pisali su o erotici i na tome zaradili ogromne pare. U mojim književnim djelima na erotici su zarađivale izdavačke kuće. Sada sam riješila da makar od tih erotskih recenica zaradim i ja nešto", poručila je kratko i jasno Šulc.

Zorana naglašava da njen sadržaj na ovoj platformi neće biti puk senzacionalizam, već će predstavljati nastavak njenog dosadašnjeg književnog izraza, samo u inovativnijem formatu i bez posrednika.

"To će mi omogućiti da lagodno živim"

O finansijskim razlozima za ovu odluku, književnica govori potpuno otvoreno:

"To će mi omogućiti da lagodno živim. Pisac je cijelog života osuđen da ga tapšu po ramenu, a da od umjetnosti jedva preživljava. Ja više nemam namjeru da se izvinjavam zbog toga što želim da živim pristojno od svog rada", navela je književnica.

Potez izazvao burne reakcije

Ovaj njen korak izazvao je burne i podijeljene reakcije u njenom okruženju i na društvenim mrežama. Dok su je jedni podržali zbog autentičnosti i hrabrosti, konzervativniji dio publike uputio joj je kritike. Zorana im je na to veoma oštro odgovorila:

"I bilo kakav komentar zadržite za sebe. Na svojim cipelama ja vezujem pertle, a ne vi", zaključila je ona za "Kurir".