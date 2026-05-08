Logo
Large banner

Srpska književnica otvorila profil na sajtu za odrasle u sedmoj deceniji: "To će mi omogućiti lagodan život"

Autor:

ATV
08.05.2026 09:32

Komentari:

0
Зорана Шулц књижевница
Foto: Društvene mreže

Poznata književnica Zorana Šulc (66), čija su književna ostvarenja prepoznatljiva po provokativnim i erotskim temama, donijela je neočekivanu odluku i zvanično otvorila profil na popularnoj platformi za odrasle.

Kako navodi, ovaj potez napravila je bez ikakve dileme, želeći da živi pošteno od svog rada i bez potrebe da bilo kome polaže račune.

Poznata književnica Zorana Šulc (66), čija su književna ostvarenja prepoznatljiva po provokativnim i erotskim temama, donijela je neočekivanu odluku i zvanično otvorila profil na popularnoj platformi za odrasle. Kako navodi, ovaj potez napravila je bez ikakve dileme, želeći da živi pošteno od svog rada i bez potrebe da bilo kome polaže račune.

"Toliki poznati svetski pisci pisali su o erotici i na tome zaradili ogromne pare. U mojim književnim djelima na erotici su zarađivale izdavačke kuće. Sada sam riješila da makar od tih erotskih recenica zaradim i ja nešto", poručila je kratko i jasno Šulc.

Zorana naglašava da njen sadržaj na ovoj platformi neće biti puk senzacionalizam, već će predstavljati nastavak njenog dosadašnjeg književnog izraza, samo u inovativnijem formatu i bez posrednika.

"To će mi omogućiti da lagodno živim"

O finansijskim razlozima za ovu odluku, književnica govori potpuno otvoreno:

"To će mi omogućiti da lagodno živim. Pisac je cijelog života osuđen da ga tapšu po ramenu, a da od umjetnosti jedva preživljava. Ja više nemam namjeru da se izvinjavam zbog toga što želim da živim pristojno od svog rada", navela je književnica.

Potez izazvao burne reakcije

Ovaj njen korak izazvao je burne i podijeljene reakcije u njenom okruženju i na društvenim mrežama. Dok su je jedni podržali zbog autentičnosti i hrabrosti, konzervativniji dio publike uputio joj je kritike. Zorana im je na to veoma oštro odgovorila:

"I bilo kakav komentar zadržite za sebe. Na svojim cipelama ja vezujem pertle, a ne vi", zaključila je ona za "Kurir".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zorana Šulc

književnica

profil na sajtu za odrasle

erotske teme

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пјевачица Бони Тајлер у индукованој коми

Scena

Pjevačica Boni Tajler u indukovanoj komi

4 h

0
Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић

Scena

Ni traga od luksuza! Sjedište firme Melininog novog muža u skromnoj kući, pogledajte kako izgleda

4 h

0
Особа од "повјерења": Гога Секулић зна ко је смјестио Дари Бубамари

Scena

Osoba od "povjerenja": Goga Sekulić zna ko je smjestio Dari Bubamari

5 h

0
Гога Секулић зна ко је смјестио Дари Бубамари

Scena

Goga Sekulić zna ko je smjestio Dari Bubamari

14 h

0

  • Najnovije

12

23

Dodik: Srpski narod ostavio dubok trag stradanja, ali i nepokolebljive hrabrosti i požrtvovanosti

12

21

Uvrede i prijetnje Milošu Lukiću zbog najave promocije knjige o Prijedoru

12

18

Karan: Naša dužnost da budućim generacijama prenosimo istinu o borbi protiv fašizma

12

15

Formiran predmet protiv Zijada Krnjića zbog graničnog prelaza Gradiška

12

12

Bakir Izetbegović sve izvjesniji kandidat na izborima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner