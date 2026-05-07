Goga Sekulić zna ko je smjestio Dari Bubamari

Javnost i dalje ne prestaje da bruji o glasovnoj poruci Dare Bubamare u kojoj prepričava svoju intimu osobi od "povjerenja", a koja je to zloupotrijebila i plasirala u medije.

Brojne njene kolege pružile su joj podršku, javnost je stala na njenu stranu i osudila "prijatelja" koji je to uradio, a istog stava je i njena koleginica, ali i prijateljica, pjevačica Goga Sekulić.

Goga se pojavila na promociji novog albuma Nenada Jovanovića Blizanca, gdje je, između ostalog, otkrila i svoje mišljenje o Darinom skandalu.

Sekulićeva je osudila postupak te osobe, ali takođe otkrila i da zna o kome je riječ.

"Na kraju je ispalo kao dobro zezanje. Mišljenja su podijeljena, meni to ništa nije vau. Zamjeram toj osobi koja je pustila snimak", rekla je Goga između ostalog, prenosi "Mondo".