Željko Joksimović se obratio Banjalučanima

Regionalna muzička zvijezda Željko Joksimović priprema dva velika koncerta – 20. juna na tvrđavi Kastel u Banjaluci i 27. juna u Zetra u Sarajevu.

Tim povodom Joksimović je na svom Instagram profilu pokrenuo specijalni serijal u kojem odgovara na pitanja publike i otkriva ekskluzivne priče sa koncerata koje je tokom godina održavao.

U jednom od odgovora prisjetio se i velikog koncerta na stadionu Koševo, kada je zbog specifičnih uslova nastao neočekivan problem sa koncertnim klavirom.

"Posljednji koncert u Sarajevu bio je prije 10 godina na stadionu Koševo, gdje sam potpuno promjenio set listu i imali smo pravi koncertni klavir. Produkcija je nekoliko dana radila pripreme samo za klavir. Bila je velika vrućina i vlaga, a u takvim uslovima štim klavira mora da se radi na svaka dva sata. Onda padne noć, sve se ohladi, žice se zategnu i štim se potpuno poremeti“, rekao je Joksimović.

On je otkrio da je problem postao očigledan upravo tokom završnice koncerta.

"Naštimovali smo klavir, imali probu i bio sam siguran da će sve biti savršeno. Međutim, tokom posljednje pjesme sjedam za klavir, počinjem da sviram i čujem da je jedna oktava potpuno raštimovana. Ali nema stajanja – moraš da pjevaš i nastaviš dalje“, ispričao je kroz osmijeh Joksimović.

Odgovorio i fanovima iz Banjaluke

Odgovarajući na pitanja fanova, Joksimović je otkrio i kojom pjesmom će završiti koncert u Banjaluci.

"Koncert na Kastelu završićemo pjesmom ‘Možda je to ljubav’", poručio je.

Publiku u Banjaluci i Sarajevu očekuju višesatni koncerti sa najvećim hitovima, posebnom produkcijom i emotivnim retrospektivama koje su obilježile višedecenijsku karijeru jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača.