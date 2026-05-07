Kuzmić za ATV: Za kapitalne investicije 47 miliona KM

07.05.2026 22:51

Анђелка Кузмић
Završen je javni poziv za novačene podsticaje za kapitalna ulaganja, koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo 21. aprila.

Poljoprivrednici u Republici Srpskoj koji u 2026. godini planiraju investicije, ili su iste realizovali od početka godine, mogli su da se prijave za jedan segment ulaganja.

O podsticajima, ulaganjima i kapitalnim investicijama u Centralnim vijestima razgovarali smo sa Anđelkom Kuzmić, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Kuzmićeva je za ATV rekla da je do sada pristiglo preko 600 zahtjeva za traktore i 2.500 zahtjeva za priključke. Naglasila je da se konačan odziv još ne zna jer nisu pristigli svi zahtjevi.

"Naš okvir je bio da će kapitalne investicije ove godine iznositi oko 30 miliona KM, međutim, mi smo već sad po pristiglim prijavama obračunali da je to 47 miliona", rekla je ministar Kuzmić.

Kompletan razgovor pogledajte u video prilogu.

