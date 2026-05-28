Posljednji dan maja nas očekuje „Plavi Mjesec“: Evo šta to zapravo znači

Ljubitelje astronomije krajem maja očekuje rijetka nebeska pojava – takozvani „Plavi Mjesec“, koji će se na nebu pojaviti 31. maja.

Iako naziv može zvučati neobično, Mjesec neće biti plave boje. Riječ je o astronomskom fenomenu koji označava drugi puni Mjesec u istom kalendarskom mjesecu. Prvi pun Mjesec dogodio se 1. maja, dok će drugi uslijediti posljednjeg dana mjeseca, zbog čega nosi naziv „Plavi Mjesec“.

Ova pojava dešava se otprilike jednom u dvije do tri godine, pa se smatra relativno rijetkom. Upravo odatle potiče i poznati engleski izraz „„once in a blue moon“, kojim se opisuje nešto što se događa veoma rijetko.

Dodatnu zanimljivost predstavlja činjenica da će ovog puta Plavi Mjesec istovremeno biti i takozvani „mikro mjesec“. To znači da će se Mjesec nalaziti dalje od Zemlje nego inače, zbog čega će izgledati nešto manje i biti slabijeg sjaja.

Ako vremenski uslovi budu povoljni, ova nebeska pojava moći će se posmatrati golim okom širom regiona odmah nakon zalaska Sunca.