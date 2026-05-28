Stiže rijedak plavi Mjesec: Ova tri znaka očekuje talas sreće i velikih promjena

Riječ je o plavom Mjesecu u Strijelcu, odnosno drugom punom Mjesecu u istom kalendarskom mjesecu. Vrhunac lunacije događa se u 10:45 časova, a dodatnu zanimljivost donosi i činjenica da je u pitanju mikromjesec, pun Mjesec koji se dešava blizu najudaljenije tačke Mjeseca od Zemlje.

Astrološki gledano, ova lunacija aktivira osu Blizanci–Strijelac. Sunce u Blizancima naglašava komunikaciju, informacije i svakodnevne odluke, dok Mjesec u Strijelcu usmjerava pažnju na istinu, smisao, slobodu i širu životnu sliku. Dani oko 31. maja zato otvaraju pitanja pravca kojim idemo, uvjerenja koja nas vode i odluka koje su spremne za razrješenje.

Opozicija Mjeseca s Uranom donosi iznenadne vijesti, promjene planova i nagle uvide, dok skladni aspekti sa Saturnom i Neptunom u Ovnu spajaju inspiraciju sa odgovornošću i ideje sa konkretnim koracima. Sekstil sa Plutonom u Vodoliji ovoj energiji daje dublji, transformativni ton i podstiče razumijevanje promjena koje se već duže odvijaju iznutra.

Mars u Biku dodatno naglašava važnost stabilnih i promišljenih poteza. Promjene ne moraju biti nagle da bi bile snažne — najvažniji pomaci sada dolaze tamo gd‌je postoji spremnost da se nešto postavi na čvršće temelje.

Iako pun Mjesec u Strijelcu dotiče sve znakove, tri znaka Zodijaka dobijaju najviše povoljne energije. Oni ulaze u period jasnijih odluka, boljih prilika i unutrašnjeg rasterećenja.

1. Ovan

Ovnovi ulaze u snažan talas podrške. Mjesec u Strijelcu skladno podržava njihovu vatrenu prirodu, a dodatnu važnost imaju Saturn i Neptun u Ovnu, sa kojima ova lunacija formira povoljne aspekte.

Za Ovnove ovo je vrijeme u kojem se želja za promjenom spaja sa većom zrelošću. Umjesto impulsivnih reakcija, dolazi jasnije razumijevanje onoga što žele dugoročno da grade. Saturn donosi disciplinu, a Neptun inspiraciju i intuiciju.

Pun Mjesec 31.5. otvara im teme učenja, putovanja, ličnog razvoja, javnog nastupa i širenja životnih i poslovnih planova. Moguća je informacija ili susret koji im pomaže da situaciju sagledaju iz šire perspektive.

Ovo je period u kojem Ovnovi uče da nije sve u brzini. Pravi potez nije uvijek najbrži, već najpromišljeniji. Sada dobijaju jasnoću u kom pravcu žele da usmjere svoju energiju i vraća im se vjera u budućnost.

2. Strijelac

Za Strijelce je ovaj pun Mjesec posebno značajan jer se dešava u njihovom znaku. Sve što je bilo nejasno izlazi na površinu — emocije, želje i odluke postaju jasnije, a osjećaj pravca jači.

Svijet Stiže Super El Ninjo: Očekuju se rekordne vrućine

Ovo je period bez polovičnih rješenja. Strijelci jasnije vide šta ih ispunjava i gd‌je više ne žele da prave kompromise. Donosi im se hrabrost da se udalje od situacija koje ih sputavaju i da izaberu ono što im donosi više slobode i autentičnosti.

Mogući su povoljni obrti u vezi sa putovanjima, obrazovanjem, inostranstvom ili ličnim projektima. Ovo je i trenutak oslobađanja od tuđih očekivanja i povratka sebi.

3. Vodolija

Vodolijama ovaj pun Mesec otvara važna vrata. Mjesec u Strijelcu pravi skladan aspekt sa Plutonom u Vodoliji, donoseći osjećaj unutrašnje snage, promjene perspektive i pokretanja stvari naprijed.

Ovo je period u kojem Vodolije jasnije vide svoje mjesto u odnosima, grupama i zajednicama. Neke veze se prirodno završavaju, dok se otvaraju nova savezništva i saradnje.

Pluton već duže vrijeme mijenja njihov pogled na sebe i budućnost, a sada te promijene postaju vidljive i jasnije oblikovane.

Povoljni događaji dolaze kroz ljude, ideje, timski rad, digitalne projekte i mreže kontakata. Upravo ono po čemu se razlikuju sada postaje njihova najveća prednost.

Pun Mjesec ih podstiče da razmišljaju šire i hrabrije i da se oslobode uloga koje im više ne odgovaraju, prenosi City Magazine.