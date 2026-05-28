"Mobilni telefon može da eksplodira kada grmi"

ATV
28.05.2026 15:38

Foto: Pexel/ Anna Shvets

Pametni telefoni tokom grmljavinskog nevremena mogu da eksplodiraju i izazovu povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već usljed procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem, izjavila je danas vodeća saradnica Hidrometeorološkog centra Rusije Marina Makarova.

Makarova je za agenciju TASS objasnila da pod uticajem snažnog elektrostatičkog polja grmljavinskih oblaka u provodnicima na zemlji nastaju električni naboji koji mogu da dovedu do zagrijavanja uređaja.

"Dolazi do iznenadnih eksplozija, pri čemu može da bude povrijeđena osoba koja drži pametni telefon blizu glave ili u džepu. To nije direktan udar groma, već proces indukcije. Dakle, nije riječ o tome da telefon privlači grom, već se uređaj zagrijava pod uticajem tih struja", rekla je Makarova.

Ona je naglasila da se takvi slučajevi događaju veoma rijetko.

Prema njenim riječima, mnogo je veća vjerovatnoća da tokom grmljavine stradaju posjetioci masovnih događaja, poput fudbalskih utakmica.

"Grom može da udari u masu ljudi mokrih od kiše, koji tada postaju dobar provodnik električne struje", upozorila je Makarova.

(RTRS)

