Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Autor:ATV
Komentari:0
U Republici Srpskoj i FBiH sutra se, nakon svježeg jutra, očekuje sunčano i toplo vrijeme, uz prolaznu oblačnost i pojačan vjetar uveče.
Uveče će biti pretežno vedro, uz prolazno naoblačenje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Minimalna temperatura vazduha od sedam do 12, a maksimalna od 24 do 30, u višim predjelima oko 19 stepeni Celzijusovih.
Auto-moto
Na ovoj udaljenosti radar vas ne može ''upecati''
Duvaće slab do umjeren vjetar, koji će uveče jačati i biti sjevernih smjerova. U Hercegovini se očekuje umjerena, povremeno i jaka bura.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
4 h0
Društvo
7 h0
Najnovije
15
38
15
34
15
30
15
29
15
25
Trenutno na programu