Zvijezda serije "Igra prestola" pojasnila zašto se prestala baviti glumom: Bilo je užasno

28.05.2026 15:20

Igra prestola serija GOT
Glumica Hana Muri, najpoznatija po ulogama Gili u Igri prestola i Kesi u seriji Skins se prestala baviti glumom te ističe da joj je drago što više nije dio tog svijeta.

Murai je u svojim memoarima "The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness" pojasnila zašto je već godinama van reflektora, piše Džast Jared.

Ona je navela da je bila uvučena u velnes kult, što je završilo psihotičnim slomom i hospitalizacijom.

Priznala je da bar jednom sedmično pomisli: "Hvala Bogu da se više ne bavim glumom", kazala je.

Dodala je i da joj spoznaja da više nije glumica donosi "val radosti".

Muri je govorila i o emocionalnom pritisku slave, posebno nakon uloge Kasi u seriji "Skins", čija je radnja vezana za poremećaj ishrane.

"Bilo je užasno, poput internetske kanalizacije. Za svaku osobu koja je moje tijelo smatrala inspiracijom za mršavost, postojala je druga koja je pisala da sam odvratna", poručila je, prenosi Kliks

Navela je da je postala ovisna o čitanju komentara na internetu, a kasnije joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj.

"Dugo sam se borila s mislima da nemam pravo osjećati se toliko tužno. Ništa mi objektivno nije bilo loše. Imala sam privilegiju što imam tako nevjerovatnu karijeru. Pitala sam se zašto jednostavno ne mogu biti sretna i zahvalna", rekla je Muri.

