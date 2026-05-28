Logo
Large banner

Šok u Parizu! Sinera izbacio 58. igrač svijeta

Autor:

ATV
28.05.2026 15:46

Komentari:

0
Јаник Синер из Италије хлади се водом током паузе у мечу другог кола мушког сингла против Хуана Мануела Черундола из Аргентине на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у четвртак, 28. маја 2026. године, док температура расте до 33 степена Целзијуса (91 степен Фаренхајта).
Foto: Tanjug/AP/Thibault Camus

Italijan Janik Siner poražen je od Argentinca Huana Manuela Serundola sa 3:2 u setovima drugog kola Rolan Garosa.

Iako je sve djelovalo da će Siner sa lakoćom slaviti u ovom meču, povreda i visoka temperatura u Parizu pomrsili su konce najboljem teniseru svijeta. Italijan je poveo sa 2:0 u setovima. Ekspresno je slavio protiv Serundola sa 6:3 i 6:2.

Јаник Синер
Janik Siner

U trećem setu nastaju komplikacije za Italijana. Siner je vodio sa 5:1 i nedostajao mu je gem da završi ovaj meč. Međutim, tu su uslijedili zdravstveni problemi, a Argentinac se vraća u meč i dobija set za 7:5.

U četvrtom setu Serundolu ponovo pravi iznenađenje i dobija Sinera sa 6:1 u gemovima čime je izjednačio meč na 2:2. Na startu posljednjeg seta neprepoznatljiv Siner. Sa dva dobijena brejka Serundolu je poveo sa 4:0 i igrao nestvaran tenis.

Хуан Мануел Серундол
Huan Manuel Serundol


Izmoreni Siner nije odgovarao na napade Serundola, a Argentinac je igrao najbolji tenis u karijeri. Na kraju je u posljednjem setu slavio sa 6:1.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rolan Garos 2026

tenis

Huan Manuel Serundol

Siner poražen u Parizu

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Novak Đoković teniser ples Bangaranga

Tenis

Đoković igra sutra oko 15.30 časova protiv Fonseke

3 h

0
Ива Јовић

Tenis

Srpkinja zapalila Pariz: Mlada teniserka gazi sve pred sobom

3 h

0
Новак Ђоковић, Ролан Гарос 2026, меч против Француза Валентана Ројера

Tenis

Francuz optužio Đokovića: Stalno to radi

6 h

0
Novak Đoković teniser ples Bangaranga

Tenis

Poznati detalji saradnje Đokovića i Troickog

8 h

0

  • Najnovije

18

31

Dalibor Jović iz Prijedora 12 godina uzgaja jagode, lično ih dostavlja kupcima

18

29

Vlada Srpske podržala proširenje kapaciteta produženog boravka u 4 škole u Banjaluci

18

20

Putin: Evroazijska ekonomska unija čini mnogo na razvoju vještačke inteligencije

18

16

FBiH se zadužuje na londonskoj berzi za 1.6 milijardi KM

18

15

Posljednji dan maja nas očekuje „Plavi Mjesec“: Evo šta to zapravo znači

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner