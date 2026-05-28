Šok u Parizu! Sinera izbacio 58. igrač svijeta

Italijan Janik Siner poražen je od Argentinca Huana Manuela Serundola sa 3:2 u setovima drugog kola Rolan Garosa.

Iako je sve djelovalo da će Siner sa lakoćom slaviti u ovom meču, povreda i visoka temperatura u Parizu pomrsili su konce najboljem teniseru svijeta. Italijan je poveo sa 2:0 u setovima. Ekspresno je slavio protiv Serundola sa 6:3 i 6:2.

U trećem setu nastaju komplikacije za Italijana. Siner je vodio sa 5:1 i nedostajao mu je gem da završi ovaj meč. Međutim, tu su uslijedili zdravstveni problemi, a Argentinac se vraća u meč i dobija set za 7:5.

U četvrtom setu Serundolu ponovo pravi iznenađenje i dobija Sinera sa 6:1 u gemovima čime je izjednačio meč na 2:2. Na startu posljednjeg seta neprepoznatljiv Siner. Sa dva dobijena brejka Serundolu je poveo sa 4:0 i igrao nestvaran tenis.



Izmoreni Siner nije odgovarao na napade Serundola, a Argentinac je igrao najbolji tenis u karijeri. Na kraju je u posljednjem setu slavio sa 6:1.