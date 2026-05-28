Đoković igra sutra oko 15.30 časova protiv Fonseke

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće sutra oko 15.30 časova protiv Brazilca Žoaa Fonseke u trećem kolu Rolan Garosa, saopštili su danas organizatori takmičenja.

Program na stadionu "Filip Šatrije" počinje u 11 časova kada će na teren izaći Iga Švjontek i Magda Linet, a zatim će igrati Mira Andrejeva i Marije Buzukova.

Kako se navodi, meč između Đokovića i Fonseke neće početi prije 15.30 sati.

Srpski i brazilski teniser će u Parizu odigrati prvi međusobni duel.

Đoković je četvrti teniser svijeta, dok je Fonseka 30. na ATP listi.