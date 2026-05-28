Pas napao dijete u centru grada: Građani dozivali u pomoć

Pas rase rotvajler napao je danas jedno dijete u centru Kragujevca, saznaje InfoKG. Na sreću, dijete nije povrijeđeno, jer ga je pas povukao za nogavicu. Policija je odmah reagovala, uhvatila psa, kog je preuzela Služba zoohigijene. Policija utvrđuje ko je vlasnik psa i sve okolnosti događaja.

Kod pošte u centru Kragujevca danas oko 11 sati je grupa ljudi pozivala u pomoć policiju. Pripadnici kragujevačke Policijske uprave su im prišli i vidjeli psa rase rotvajler, za kog su građani tvrdili da je agresivan i da ih napada.

Hronika Radnik poginuo na radnom mjestu dok je čistio mašinu

Građani su izjavili da je tuda prolazila grupa mališana iz vrtića i da je pas povukao jedno dijete za nogavicu. Na sreću, dijete nije povrijeđeno. Policija je odmah uhvatila psa i sačekala Službu zoohigijene Javnog komunalnog preduzeća "Šumadija", koja ga je preuzela.

Policijska uprava Kragujevac sada utvrđuje ko je vlasnik psa i sve okolnosti ovog događaja.