Muškarac (59) uhapšen zbog obljube djeteta: Užas u Trsteniku

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su muškarca starog 59 godina iz Trstenika zbog sumnje da je u proteklom periodu izvršio krivično djelo obljuba sa djetetom.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Kruševcu, sumnja se da je osumnjičeni u ranijem periodu imao intimne odnose sa djetetom, zbog čega je protiv njega pokrenut postupak pred nadležnim tužilaštvom.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, muškarcu je određeno zadržavanje do 48 sati. On će, nakon isteka mere zadržavanja, uz krivičnu prijavu za krivično djelo obljuba sa djetetom biti priveden nadležnom tužiocu, pred kojim će biti saslušan na okolnosti krivičnog djela koje mu se stavlja na teret.

Dalja istraga trebalo bi da utvrdi sve okolnosti ovog slučaja, kao i period u kom se, kako se sumnja, krivično djelo dogodilo. Nadležni organi nastavljaju rad na slučaju, a više detalja biće poznato nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.

