Puhovac: Mjere ograničenja marži dale rezultate, zaštita potrošača se nastavlja

Vlada Republike Srpske produžila je do kraja 2026. godine ograničenje marži na osnovne namirnice, higijenske proizvode i lijekove kako bi zaštitila životni standard građana u uslovima tržišne nestabilnosti.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac istakao je da je, uz kontinuiran inspekcijski nadzor nad primjenom Odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda, resorno ministarstvo tokom prethodnog perioda njenog važenja vršilo analize cijena i njihovog kretanja, u okviru kojih su potvrđeni pozitivni efekti ove mjere na snižavanje cijena velikog broja proizvoda obuhvaćenih Odlukom.

„Najveći pad cijena zabilježen je kod mliječnih proizvoda, pelena za djecu i odrasle, kao i higijenskih proizvoda. Efekti ove mjere potvrđeni su ne samo kroz analize kretanja cijena i nadzor nad radom privrednih subjekata, već i kroz anketiranje potrošača, koji su potvrdili pozitivne efekte ovih mjera Vlade Republike Srpske. Posebno želimo istaći da je jedan od najznačajnijih efekata ove mjere sprečavanje nekontrolisanog rasta cijena, do kojeg bi došlo usljed prelijevanja globalnog rasta cijena nafte i naftnih derivata na domaće tržište. Ovom mjerom Vlada Republike Srpske ublažila je i usporila taj rast cijena,“ istakao je ministar Ned Puhovac.

On je dodao da će Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske nastaviti da prati stanje i kretanja na tržištu, te da će, u skladu sa nadležnostima, u slučaju potrebe za dodatnom intervencijom predlagati i donositi nove mjere.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici Odluku o određivanju marže u prometu određenih proizvoda, kojom se period važenja ograničenja maksimalnih marži u veleprodaji i maloprodaji za obuhvaćene proizvode produžava do 31. decembra 2026. godine.

Predmetna Odluka donesena je s ciljem zaštite potrošača u uslovima nestabilnosti na tržištu, izazvane drastičnim poremećajima na globalnom tržištu naftnih derivata, kao i očuvanja životnog standarda građana Republike Srpske.

Napominjemo, Vlada Republike Srpske je u martu ove godine donijela Odluku o određivanju marže u prometu određenih proizvoda, kojom je propisan maksimalan iznos marži koje trgovci na veliko i malo mogu obračunavati u prometu proizvoda obuhvaćenih Odlukom.

Odlukom je propisana maksimalna marža od šest odsto u veleprodaji i osam odsto u maloprodaji za sljedeće proizvode:

so za ljudsku ishranu - pakovanje od 0,5 kg do 1,6 kg

životinjska mast - svinjska mast (sva pakovanja)

suncokretovo ulje - pakovanje od 0,9 kg/l do 5,5 kg/l

biljna mast (sva pakovanja)

pasterizovano i sterilizovano mlijeko - pakovanje do 1,6 kg/l

jogurt - pakovanje do 1,6 kg/l

pšenično brašno - sva pakovanja

hljeb od pšeničnog brašna - sve gramaže

šećer kristal - pakovanje od 0,5 kg do 5,5 kg

hrana za dojenčad i hrana za bebe - isključivo zamjena za majčino mlijeko (sva pakovanja)

pelene za djecu i odrasle (sva pakovanja)

tečni deterdžent za suđe - pakovanje do 1 l

deterdžent za pranje veša u prahu - pakovanje do 3 kg.

Navedenom Odlukom propisana je i maksimalna marža na lijekove i to osam odsto u veleprodaji i dvadeset odsto u maloprodaji.