Povećana primanja za nezaposlene roditelje četvoro i više djece

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o povećanju novčanog iznosa za nezaposlene roditelje četvoro i više djece, čime će mjesečni bruto iznos po korisniku iznositi 1.289 KM, izjavila je ministar porodice, omladine i sporta Srpske Irena Ignjatović.

Ignjatovićeva je navela da je ova naknada do sada iznosila 1.209 KM.

"Na mjesečnom nivou za oko 5.000 korisnika biće potrebno dodatnih 403.050 KM. Do kraja godine, za ovu namjenu će biti potrebno dodatnih oko dva miliona KM", rekla je Ignjatovićeva na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

Ona je dodala da ova odluka stupa na snagu od avgusta.

"Riječ je o naknadi kojom Vlada pruža podršku višečlanim porodicama. Roditelji koji ostvaruju ova prava imaju i pravo na zdravstveno i penzijsko osiguranje", rekla je Ignjatovićeva.

