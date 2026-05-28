Vlada Srpske izdvaja oko 16 miliona KM za besplatne udžbenike

Autor:

ATV
28.05.2026 13:30

Foto: ATV

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj za školsku 2026/2027. godinu.

Vlada kontinuirano obezbjeđuje besplatne udžbenike još od školske 2007/2008. godine, a broj učenika obuhvaćenih ovom mjerom iz godine u godinu raste, s ciljem pružanja podrške porodicama i obezbjeđivanja jednakih uslova za obrazovanje svih učenika.

Za školsku 2026/2027. godinu besplatni udžbenici biće obezbijeđeni za oko 80.500 učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj.

Nabavka će biti realizovana u saradnji Ministarstva prosvjete i kulture i jedinica lokalne samouprave, prema modelu sufinansiranja u okviru kojeg bi opštine učestvovale sa 20%, a gradovi sa 30% sredstava, dok bi preostali dio obezbijedila Vlada Republike Srpske.

