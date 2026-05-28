Cvijanović: Evropski samit u Banjaluci početak dugoročnog partnerstva

Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci, zajedno sa otvaranjem regionalne kancelarije Gold instituta, označava početak dugoročnog i produktivnog partnerstva, a istovremeno odražava duboku transformaciju u odnosima između Republike Srpske i SAD tokom protekle godine, rekla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Cvijanović se posebno zahvalila Majklu Flinu i partnerima iz Instituta što su izabrali Banjaluku za mjesto održavanja ovog skupa .

"Kroz prisustvo Instituta u ovom regionu, ljudi širom Republike Srpske, BiH i širem okruženju – bilo da su iz politike, akademske zajednice, javnih institucija, biznisa ili civilnog društva – sada imaju priliku da se direktno uključe u strateško razmišljanje i praktično iskustvo o definisanju ključnih političkih, ekonomskih i bezbjednosnih izazova našeg vremena", istakla je ona.

Naglasila je da ništa od toga ne bi bilo moguće bez novog zamaha koji je stvorila administracija predsjednika Donalda Trampa i njena politička platforma, čije se fundamentalne vrijednosti dijele i cijene u Republici Srpskoj.

"Naš narod podržava tradicionalne vrijednosti, ne kao ostatke prošlosti, već kao sam temelj budućnosti. One nas podsjećaju da su brak, roditeljstvo, porodica i vjera svete institucije, a ne društveni eksperimenti", napomenula je Cvijanovićeva.

BROJNE POSLOVNE I INVESTICIONE MOGUĆNOSTI U SRPSKOJ

"U Republici Srpskoj postoje brojne poslovne i investicione mogućnosti koje strani partneri još nisu ozbiljno razmatrali, a Srpska vjeruje da je došlo vrijeme da ne samo da se okrene nova stranica, već da se započne novo poglavlje koje može promijeniti tok budućih dešavanja", izjavila je srpski član Predsjedništva BiH.

"Nažalost, ne dijele svi u BiH tu perspektivu, a Republika Srpska je tokom godina pretrpjela značajnu štetu zbog različitih opstrukcija na nivou BiH u vezi sa realizacijom velikih investicionih projekata", rekla je Cvijanovićeva u obraćanju tokom Evropskog samita o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci.

Prema njenim riječima, iz današnje perspektive teško je čak i nabrojati sve takve projekte, od energetskih inicijativa i projekata putne i vazdušne transportne infrastrukture do najnovijeg primjera opstrukcije otvaranja novog, modernog graničnog prelaza sa Hrvatskom, koji bi mogao značajno poboljšati transportnu povezanost BiH sa EU, istovremeno olakšavajući i smanjujući troškove građanima i kompanijama orijentisanim na izvoz.

"Uvjereni smo da se fokus mora pomjeriti sa izgradnje nacije ka ekonomskom razvoju i investicijama i cijenimo podršku SAD takvom pristupu.Predugo je BiH na međunarodnom planu bila definisana ratom, nestabilnošću i političkim sukobima, dok su ekonomski razvoj i investicije ostajali zanemareni", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da se BiH, čak i tri decenije nakon sukoba, i dalje prečesto posmatra kao "problematičan slučaj", a ne kao kredibilan partner.

"Da bismo išli ukorak sa savremenim tehnologijama i globalnim napretkom, ta zastarjela percepcija mora prestati i moramo se okrenuti ekonomskom razvoju i zdravijim političkim odnosima.

Spremni smo da damo svoj doprinos u tom pogledu. Vidimo da su i SAD spremne, i logično je očekivati isto i od drugih partnera, kako u zemlji tako i na međunarodnom planu", navela je Cvijanovićeva.

Ona je još jednom izrazila zahvalnost predstavnicima Gold instituta na odluci da organizuju samit i svoje buduće aktivnosti u Banjaluci.

"Vjerujemo da je to dobar temelj za trajno partnerstvo. Želim vam svima prijatan boravak u Republici Srpskoj i nadam se da ćete sa sobom ponijeti lijepe uspomene. Hvala vam što ste me pozvali ovd‌je", poručila je Cvijanovićeva.