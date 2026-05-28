Logo
Large banner

Lažne zamke vrebaju nestrpljive igrače: Ako vidite ovu ponudu – ne klikćite

Autor:

ATV
28.05.2026 13:28

Komentari:

0
Младић сједи испред рачунара у зеленој мајици са слушалицама на ушима.
Foto: Pexels/Yan Krukau

Dok neki igrači žale za prethodnim (iako on nije bio zvanični) datumom izlaska GTA 6 (26. maj), drugi bivaju uvučeni u prevare.

Kompanija „Rokstar gejms“ još uvijek nije objavila svoju najiščekivaniju igru svih vremena, a ne postoji ni zvanična javna beta verzija. Međutim, prevaranti su procijenili da je ovo savršen trenutak da krenu u lov na nestrpljive fanove.

Izvještaj tima za bezbjednosne prijetnje kompanije „NordVPN“ otkriva da sajber-kriminalci zloupotrebljavaju ogromno interesovanje za „Grand teft auto VI“. Oni koriste lažne instalacione programe, izmišljen pristup beta verziji, Android reklamni softver i fišing stranice za krađu podataka.

Sve ovo se dešava u trenutku kada se očekuje da studio pokrene prednarudžbine za igru, čija je premijera trenutno planirana za „Plejstejšn 5“ i „Iksboks serijes X“ i „Serijes S“.

Takođe, kruži i lažna Android aplikacija pod nazivom „GTA 6 Beta“, koja koristi vizuelni identitet sličan „Rokstaru“ i uvodni video, ali u njoj zapravo nema nikakve igre. Umjesto toga, ona prikazuje oglase preko cijelog ekrana i preusmjerava korisnike ka pretplatničkim zamkama ili novom zlonamjernom softveru skrivenom iza lažnih koraka za verifikaciju.

пољубац у чело-љубав

Ljubav i seks

Ljubav se mijenja poslije prve godine veze: Šta dolazi nakon početne euforije?

Iako ne postoji zvanični vremenski okvir za izlazak verzije za PC, ovi zlonamjerni akteri koriste sajtove za pirateriju i ilegalno preuzimanje igara kao platformu za hvatanje lakovjernih žrtava. Ovo uključuje i lažne verzije popularnih sajtova kao što su „FitGirl“, „DODI“ i „ElAmigos“. Jedan uzorak koji je otkriven ranije ovog mjeseca krio je zlonamjernu datoteku u pozadini, dok je žrtva ispred sebe vidjela samo običan i normalan instalacioni program.

Zato je najbolji savjet da jednostavno ignorišete sve što djeluje previše dobro da bi bilo istinito. Ne postoji nikakva „javna beta“, „PC beta“ niti „mobilna beta“. Izbjegavajte kliktanje na bilo koje linkove koji se ne nalaze na zvaničnim sajtovima kompanija „Rokstar“, „Plejstejšn“ ili „Iksboks“ ukoliko želite da saznate više informacija o igri, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

igrica

prevara

Internet prevara

sajber napad

Sajber kriminal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.

Svijet

Izraelska vojska: Eliminisani finansijski i tehnički zvaničnici Hamasa

2 h

0
Сједница Владе Републике Српске

Ekonomija

LISTA: Vlada Srpske odredila maksimalne marže za lijekove i namirnice

2 h

3
Граорац: Ослобађање Дураковића - безобразна одлука

Republika Srpska

Graorac: Oslobađanje Durakovića - bezobrazna odluka

2 h

0
Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.

Ljubav i seks

Ljubav se mijenja poslije prve godine veze: Šta dolazi nakon početne euforije?

2 h

0

Više iz rubrike

Стижу претплате на Инстаграм и Фејсбук - ово су цијене

Nauka i tehnologija

Stižu pretplate na Instagram i Fejsbuk - ovo su cijene

2 h

1
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Nauka i tehnologija

Sve veći broj Slovenaca koristi AI za planiranje putovanja: Ovo su najčešća pitanja

3 h

1
Јутјуб платформа телефон

Nauka i tehnologija

Jutjub će automatski označavati AI video sadržaj

7 h

0
Интернет

Nauka i tehnologija

Možda niste znali: Ovi uređaji u domu mogu usporiti internet

1 d

1

  • Najnovije

15

38

"Mobilni telefon može da eksplodira kada grmi"

15

34

Najgori tim Lige šampiona zaradio više od osvajača Lige konferencije

15

30

Šeranić: Od 1. jula uvećan materinski dodatak

15

29

Bitno: Očekivanja od Svjetskog prvenstva

15

25

Dodik nakon sastanka sa Šojguom: U Srpskoj se borimo protiv kolonijalnog jarma i da očuvamo slobodu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner