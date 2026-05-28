Lažne zamke vrebaju nestrpljive igrače: Ako vidite ovu ponudu – ne klikćite

Dok neki igrači žale za prethodnim (iako on nije bio zvanični) datumom izlaska GTA 6 (26. maj), drugi bivaju uvučeni u prevare.

Kompanija „Rokstar gejms“ još uvijek nije objavila svoju najiščekivaniju igru svih vremena, a ne postoji ni zvanična javna beta verzija. Međutim, prevaranti su procijenili da je ovo savršen trenutak da krenu u lov na nestrpljive fanove.

Izvještaj tima za bezbjednosne prijetnje kompanije „NordVPN“ otkriva da sajber-kriminalci zloupotrebljavaju ogromno interesovanje za „Grand teft auto VI“. Oni koriste lažne instalacione programe, izmišljen pristup beta verziji, Android reklamni softver i fišing stranice za krađu podataka.

Sve ovo se dešava u trenutku kada se očekuje da studio pokrene prednarudžbine za igru, čija je premijera trenutno planirana za „Plejstejšn 5“ i „Iksboks serijes X“ i „Serijes S“.

Takođe, kruži i lažna Android aplikacija pod nazivom „GTA 6 Beta“, koja koristi vizuelni identitet sličan „Rokstaru“ i uvodni video, ali u njoj zapravo nema nikakve igre. Umjesto toga, ona prikazuje oglase preko cijelog ekrana i preusmjerava korisnike ka pretplatničkim zamkama ili novom zlonamjernom softveru skrivenom iza lažnih koraka za verifikaciju.

Iako ne postoji zvanični vremenski okvir za izlazak verzije za PC, ovi zlonamjerni akteri koriste sajtove za pirateriju i ilegalno preuzimanje igara kao platformu za hvatanje lakovjernih žrtava. Ovo uključuje i lažne verzije popularnih sajtova kao što su „FitGirl“, „DODI“ i „ElAmigos“. Jedan uzorak koji je otkriven ranije ovog mjeseca krio je zlonamjernu datoteku u pozadini, dok je žrtva ispred sebe vidjela samo običan i normalan instalacioni program.

Zato je najbolji savjet da jednostavno ignorišete sve što djeluje previše dobro da bi bilo istinito. Ne postoji nikakva „javna beta“, „PC beta“ niti „mobilna beta“. Izbjegavajte kliktanje na bilo koje linkove koji se ne nalaze na zvaničnim sajtovima kompanija „Rokstar“, „Plejstejšn“ ili „Iksboks“ ukoliko želite da saznate više informacija o igri, prenosi B92.