Možda niste znali: Ovi uređaji u domu mogu usporiti internet

27.05.2026 09:03

Foto: Pexels/Photo by Brett Sayles

Spor internet, prekidi veze i konstantno "buferovanje" često ne znače da je problem kod internet provajdera. U mnogim slučajevima krivci se nalaze unutar same kuće - i to među uređajima koje svakodnevno koristimo.

Stručnjaci upozoravaju da pojedini kućni aparati i elektronski uređaji mogu ozbiljno ometati Vi-Fi signal ukoliko se nalaze preblizu rutera.

Prema analizama tehnoloških portala, najveći problem predstavlja činjenica da mnogi uređaji koriste iste ili slične frekvencije kao kućni Vi-Fi, posebno popularni 2.4 GHz opseg. Rezultat su sporiji internet, nestabilna konekcija i slabiji domet signala.

Mikrovalna pećnica među najvećim neprijateljima Vi-Fi

Jedan od najčešćih uzroka smetnji jeste mikrovalna, navogi “bgr”. Ona radi na frekvenciji od oko 2.45 GHz, praktično istoj koju koristi veliki broj Vi-Fi routera. Kada je mikrovalna uključena, može doći do preklapanja signala i trenutnog usporavanja ili prekida interneta.

Stručnjaci savjetuju da router nikada ne stoji u kuhinji ili neposredno pored mikrovalne pećnice. Jedno od mogućih rješenja jeste i prelazak na 5 GHz Vi-Fi mrežu, koja je manje podložna ovakvim smetnjama.

Blutut uređaji mogu stvarati “gužvu” u mreži

Bluetooth slušalice, zvučnici, kontroleri za igre i pametni asistenti poput Alexe ili Google Home uređaja takođe mogu ometati Vi-Fi signal. Problem je u tome što i Blutut uglavnom koristi 2.4 GHz opseg.

Iako pojedinačni uređaji obično ne stvaraju velike probleme, situacija postaje mnogo gora kada je više Bluetooth uređaja aktivno istovremeno. Tada dolazi do “zagušenja” radio kanala i pada brzine interneta.

Stručnjaci preporučuju da router bude udaljen od većih grupa Bluetooth uređaja i da se dio opreme prebaci na 5 GHz mrežu kada je to moguće.

Pametni uređaji mogu preopteretiti mrežu

Pametne sijalice, sigurnosne kamere, pametni prekidači i drugi “smart home” uređaji često konstantno komuniciraju sa routerom, šalju podatke ili koriste cloud servise. Kada ih ima previše, mogu preopteretiti mrežu i usporiti internet za ostale uređaje.

Poseban problem predstavljaju sigurnosne kamere koje stalno uploaduju video sadržaj. To ne samo da troši bandvidth, već dodatno opterećuje router i smanjuje kvalitet veze za telefone, računare i televizore.

Zbog toga stručnjaci preporučuju centralno postavljanje routera i korištenje mesh sistema u većim kućama sa mnogo povezanih uređaja.

