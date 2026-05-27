Nastavljena potraga za maloljetnikom nestalim u Drini

Autor:ATV
Komentari:0
Policijski službenici Policijske uprave Zvornik, uz pomoć nadležnih službi, nastavljaju intenzivnu potragu za maloljetnikom koji je juče nestao u rijeci Drini tokom kupanja.
Prema izjavama očevidaca, do nesreće je došlo tokom boravka u vodi, nakon čega je slučaj odmah prijavljen nadležnim organima.
U akciju potrage odmah su uključeni pripadnici Civilne zaštite, specijalizovani ronilački timovi, kao i pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica. Nakon što jučerašnja akcija nije dala rezultate, potraga je nastavljena i danas u jutarnjim časovima.
Sve raspoložive snage angažovane su na pretrazi riječnog korita Drine, ali i priobalnog pojasa, u nadi da će maloljetnik biti pronađen.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
40 min0
Gradovi i opštine
43 min0
Svijet
47 min0
Banja Luka
52 min0
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
3 h8
Republika Srpska
13 h0
Najnovije
10
25
10
21
10
18
10
13
10
12
Trenutno na programu