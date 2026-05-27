Nastavljena potraga za maloljetnikom nestalim u Drini

Policijski službenici Policijske uprave Zvornik, uz pomoć nadležnih službi, nastavljaju intenzivnu potragu za maloljetnikom koji je juče nestao u rijeci Drini tokom kupanja.

Prema izjavama očevidaca, do nesreće je došlo tokom boravka u vodi, nakon čega je slučaj odmah prijavljen nadležnim organima.

U akciju potrage odmah su uključeni pripadnici Civilne zaštite, specijalizovani ronilački timovi, kao i pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica. Nakon što jučerašnja akcija nije dala rezultate, potraga je nastavljena i danas u jutarnjim časovima.

Sve raspoložive snage angažovane su na pretrazi riječnog korita Drine, ali i priobalnog pojasa, u nadi da će maloljetnik biti pronađen.