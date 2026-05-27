Stevandić uputio čestitke povodom Kurban-bajrama

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić uputio je, u ime Narodne skupštine i u svoje lično ime, iskrene čestitke vjernicima islamske vjeroispovijesti u Republici Srpskoj i BiH povodom Kurban-bajrama.
„Slaveći Kurban-bajram vjernici se podsjećaju na solidarnost, razumijevanje i poštovanje kao vrijednosti koje jačaju međusobno povjerenje u zajednici. Želim vam da praznične dane provedete u toplini doma sa porodicom i prijateljima ispunjeni vjerom i duhovnom snagom. Srećan Kurban-bajram!“, navodi se u čestitki predsjednika Stevandića.
