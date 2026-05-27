Logo
Large banner

U akciji SIPA-e uhapšeno devet osoba, oduzeta droga

Autor:

ATV
27.05.2026 09:14

Komentari:

0
У акцији СИПА-е ухапшено девет особа, одузета дрога
Foto: Ustupljena fotografija

Devet osoba uhapšeno je u akciji SIPA koja je juče sprovedena na području Laktaša.

"Policijski službenici agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su na području Laktaša, u koordinaciji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, uspješno realizovali operativnu akciju "Ottawa" koja je usmjerenu na suzbijanje međunarodne trgovine opojnim drogama", saopšteno je iz SIPA-e.

Provodeći aktivnosti po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici SIPA-e su uhapsili devet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo "Organizovani kriminal" u vezi sa krivičnim djelom "Neovlašten promet opojnih droga" propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade i ispitivanju svojstvu osumnjičenih biti predati u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Pretresene su stambene i pomoćne prostorija i pokretne stvari koje koriste lica lišena slobode i to u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banja Luci, Zvorniku i na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Prilikom pretresa stambenih i pomoćnih prostorija i pokretnih stvari policijski službenici SIPA-e su otkrili i privremeno oduzeli 40 kilograma opojne droge "Kanabis Stativa L", koja je iz luke Ploče, Republika Hrvatska, u Bosnu i Hercegovinu prevezena u teretnom vozilu koje je koristilo jedno od uhapšenih lica.

Граница Аржано

Hronika

Saobraćajka u BiH: Obustavljen saobraćaj na granici sa Hrvatskom

Aktivnosti se provode u saradnji sa policijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalne uprave policije, i Ministarstava unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Ova akcija predstavlja još jedan primjer efikasne regionalne policijske saradnje i partnerstva sa policijskim tijelima za provođenje zakona iz Republike Hrvatske, u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SIPA

hapšenje

Droga

Laktaši

uhapšeni

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Због саобраћајне незгоде затворен гранични прелаз Аржано

Hronika

Saobraćajka u BiH: Obustavljen saobraćaj na granici sa Hrvatskom

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Velika akcija protiv korupcije: Uhapšeno više od 20 osoba širom Srbije

1 h

0
Потрага за дјечаком који је нестао у Дрини

Hronika

Potraga za dječakom koji je nestao u Drini

14 h

0
Језива несрећа код Модриче: Једна особа погинула!

Hronika

Jeziva nesreća kod Modriče: Jedna osoba poginula!

14 h

2

  • Najnovije

10

25

IDF: Eliminisan visokorangirani komandant Hamasa

10

21

Zašto se čeka satima? EES sistem u praksi "zatajio" - Brisel najavljuje hitne izmjene

10

18

Zemljotres pogodio Hrvatsku: "Jak udar, baš se zatreslo"

10

13

Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

10

12

Koliko je iznosila potrošačka korpa za april?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner