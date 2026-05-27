U akciji SIPA-e uhapšeno devet osoba, oduzeta droga

Devet osoba uhapšeno je u akciji SIPA koja je juče sprovedena na području Laktaša.

"Policijski službenici agencije za istrage i zaštitu (SIPA) juče su na području Laktaša, u koordinaciji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, uspješno realizovali operativnu akciju "Ottawa" koja je usmjerenu na suzbijanje međunarodne trgovine opojnim drogama", saopšteno je iz SIPA-e.

Provodeći aktivnosti po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici SIPA-e su uhapsili devet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo "Organizovani kriminal" u vezi sa krivičnim djelom "Neovlašten promet opojnih droga" propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade i ispitivanju svojstvu osumnjičenih biti predati u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Pretresene su stambene i pomoćne prostorija i pokretne stvari koje koriste lica lišena slobode i to u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banja Luci, Zvorniku i na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Prilikom pretresa stambenih i pomoćnih prostorija i pokretnih stvari policijski službenici SIPA-e su otkrili i privremeno oduzeli 40 kilograma opojne droge "Kanabis Stativa L", koja je iz luke Ploče, Republika Hrvatska, u Bosnu i Hercegovinu prevezena u teretnom vozilu koje je koristilo jedno od uhapšenih lica.

Aktivnosti se provode u saradnji sa policijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalne uprave policije, i Ministarstava unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Ova akcija predstavlja još jedan primjer efikasne regionalne policijske saradnje i partnerstva sa policijskim tijelima za provođenje zakona iz Republike Hrvatske, u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.