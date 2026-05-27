U toku velika akcija u Crnoj Gori: Traga se za odbjeglim policajcem

27.05.2026 09:54

Ротација на поицијском аутомобилу.
Na Grahovu je u toku velika akcija policije, koja na tom području ponovo traži odbjeglog suspendovanog policajca Ljuba Milovića, saznaje portal Adria.

Akcija je, prema nezvaničnim informacija, počela rano jutros.

Policija za Milovićem traga od jula 2022. godine zbog sumnje, a potom i optužbe Specijalnog državnog tužilaštva da je deo kriminalne grupe, takođe, odbjeglog vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera.

Milović je, u međuvremenu, optužen i za formiranje kriminalne organizacije koja je, navodno, švercovala drogu, prala novac…

Policija je i ranije sprovodila akcije na Grahovu u okviru potrage za ovim suspendovanim policajcem.

(Tanjug)

