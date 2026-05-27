U toku velika akcija u Crnoj Gori: Traga se za odbjeglim policajcem

Na Grahovu je u toku velika akcija policije, koja na tom području ponovo traži odbjeglog suspendovanog policajca Ljuba Milovića, saznaje portal Adria.

Akcija je, prema nezvaničnim informacija, počela rano jutros.

Gradovi i opštine Pojačana kontrola motociklista i vozača mopeda u Trebinju

Policija za Milovićem traga od jula 2022. godine zbog sumnje, a potom i optužbe Specijalnog državnog tužilaštva da je deo kriminalne grupe, takođe, odbjeglog vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera.

Milović je, u međuvremenu, optužen i za formiranje kriminalne organizacije koja je, navodno, švercovala drogu, prala novac…

Gradovi i opštine Oružje ne štiti, već ubija: Policija edukuje osnovce u Istočnoj Ilidži

Policija je i ranije sprovodila akcije na Grahovu u okviru potrage za ovim suspendovanim policajcem.

(Tanjug)