Uhapšen osumnjičeni za ubistvo biznismena iz BiH

27.05.2026 09:39

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Nakon pronalaska tijela Ismeta K. (51), biznismena iz Bosne i Hercegovine, njemački Bild je otkrio da je došlo i do prvog hapšenja.

Međutim, portparol javnog tužilaštva, Mihael Pecold, odbio je da komentariše sam slučaj, pozivajući se na činjenicu da je istraga u toku.

Prema pisanju Bilda, hapšenje se dogodilo još 11. maja, a istražioci su akciju hapšenja izveli u okrugu Špandau. Osumnjičeni ima 40 godina, a istražni sudija je sljedećeg dana izdao nalog za hapšenje. Još uvijek nije poznato da li se osumnjičeni izjasnio o optužbama.

Podsjetimo, dana 23. aprila 2026. godine, 51-godišnji biznismen Ismet K. otet je u berlinskom okrugu Vajdmanslust (opština Rajnikendorf).

Nepoznati počinioci su ga tog jutra nasilno uvukli u bijeli kombi i odvezli. Policija i tužioci od tada istražuju slučaj, sumnjajući da je Ismet K. ubijen.

Prošlog petka, tijelo građevinskog preduzetnika iz Bosne i Hercegovine otkriveno je u šumovitom području u blizini Potsdama. Pored tijela su pronađena lična dokumenta i nekoliko stotina evra u gotovini.

Kako je Bild saznao iz istražnih izvora, analiza podataka sa mobilnog telefona 51-godišnjaka na kraju je dovela do otkrića njegovog tijela. Vjeruje se da je biznismen preminuo od teških povreda glave i vrata.

(Crna-Hronika)

