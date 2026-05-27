Manekenka pronađena mrtva: Porodica upire prstom u muža i svekrvu

27.05.2026 08:32

Манекенка пронађена мртва: Породица упире прстом у мужа и свекрву
Foto: Pixabay

Smrt indijske manekenke Tviše Šarme otvorila je spor o tome da li je riječ o ubistvu ili samoubistvu. Šarma je bila u braku tek pet mjeseci sa advokatom Samartom Singom, kada je pronađena mrtva.

Njena porodica tvrdi da su je suprug i njegova majka, penzionisana sutkinja Giribala Sing, zlostavljali zbog miraza i da je ubijena. S druge strane, Giribala Sing odbacuje te navode kao neosnovane, tvrdeći da je Šarma imala probleme sa mentalnim zdravljem i da je sebi oduzela život.

Potraga za suprugom

Policija je saopštila da je protiv članova porodice Sing pokrenut postupak zbog smrti povezane sa mirazom, te da se utvrđuje da li je riječ o ubistvu ili samoubistvu. Samart Sing je u bjekstvu, zbog čega je raspisana novčana nagrada za informacije o njemu i izdato upozorenje kako ne bi napustio državu. Sud u Bopalu odobrio je anticipativnu kauciju Giribali Sing, dok je njen zahtjev za kauciju u drugom slučaju odbijen, te joj je naloženo da se preda do 23. maja.

Sumnje u prvi obdukcijski nalaz

Porodica stradale odbila je kremaciju tijela i zatražila novo obdukcijsko vještačenje. Prvi obdukcijski nalaz navodi da je preminula vješanjem, ali i da je prije smrti zadobila povrede. Visoki sud je u petak prihvatio zahtjev porodice za ponovnom analizom.

Slučaj je dodatno dobio na težini zbog javnog profila Tviše Šarme, nekadašnje pobjednice izbora ljepote „Mis Pune“ i glumice, ali i zbog ugleda porodice u koju se udala. Njeni roditelji tvrde da su problemi počeli ubrzo nakon vjenčanja u decembru 2025. godine, uključujući pritiske zbog miraza i optužbe da je bila primorana na abortus početkom maja, što Giribala Sing negira.

Otac Navniđi Šarma tvrdi da je posljednji put razgovarao sa kćerkom 12. maja uveče, kada je poziv iznenada prekinut, a da mu je potom svekrva rekla: „Više je nema.“

(b92)

