Logo
Large banner

Putin uoči posjete Kazahstanu: Strateški savez zasnovan na nepokolebljivim principima

Autor:

ATV
27.05.2026 09:13

Komentari:

0
Putin Rusija rat Ukrajina
Foto: Tanjug/Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kremlin Pool

Rusiju i Kazahstan vezuju istinski jake veze prijateljstva, dobrosusjedstva i obostrano korisne saradnje, navodi se u članku „Rusija-Kazahstan: savez u srcu Evroazije“, koji je napisao ruski predsjednik Vladimir Putin uoči državne posjete Astani.

„Strateško partnerstvo i savez između dvije zemlje zasnovani su na nepokolebljivim principima uzajamnog poštovanja i povjerenja i služe kao važan faktor u obezbjeđivanju mira, stabilnosti i društveno-ekonomskog razvoja u cijelom evroazijskom regionu“, navodi se u tekstu objavljenom na veb-sajtu Kremlja.

Ruski predsjednik naglasio je da Rusija visoko cijeni Kazahstan, sa njegovim efikasnim političkim sistemom koji narod podržava, kao i stabilnom, dinamično rastućom ekonomijom. Putin je izrazio uvjerenje da će razgovori sa kazahstanskim kolegom dati značajan podsticaj jačanju partnerstva.

„Sa Kasimom Žomartom Tokajevom izgradili smo zaista prijateljske i iskrene odnose. Naši susreti i razgovori uvijek protiču u atmosferi povjerenja i usmjereni su ka rezultatima. U središte pažnje neizostavno stavljamo jačanje uzajamno korisnih rusko-kazahstanskih veza u svim oblastima“, istakao je Putin.

Napominje se da su građani Kazahstana, glasajući za novi Ustav, ogromnom većinom podržali politiku predsjednika Tokajeva o jačanju državnih institucija, sveobuhvatnoj modernizaciji zemlje i postizanju održivog socioekonomskog, duhovnog i moralnog razvoja.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Neka bajramski dani podsjete na neprolazne vrijednosti

Putin je posebno istakao značaj ekonomske saradnje, naglašavajući da su Rusija i Kazahstan glavni trgovinski partneri. Saradnja u energetskom sektoru brzo se razvija, a Kaspijski konzorcijum snabdijeva više od 80 procenata ukupnog kazahstanskog izvoza nafte na svjetska tržišta preko Rusije.

Važne komponente dugoročnog bilateralnog partnerstva su i saradnja u mirnodopskom korištenju nuklearne energije, kao i u oblasti vađenja i prerade kritičnih prirodnih resursa.

„Zahvaljujući našem geografskom položaju, naše zemlje imaju ogroman logistički potencijal, pa zato pridajemo veliki značaj razvoju međunarodnih transportnih koridora Sjever-Jug i Evropa-Zapadna Kina“, navodi se u tekstu.

Prema njegovim riječima, u sadašnjim geopolitičkim uslovima važnost mehanizama regionalne saradnje, u kojima aktivno učestvuju Rusija i Kazahstan, veća je nego ikada. Prije svega, to su Evroazijska ekonomska unija, čiji će naredni samit uskoro biti održan u Astani, kao i ZND, ODKB, ŠOS i druge organizacije.

„Ruska Federacija je spremna da i ubuduće svestrano razvija višeslojne savezničke odnose sa Republikom Kazahstan“, zaključuje se u tekstu.

Vladimir Putin će boraviti u posjeti Kazahstanu od 27. do 29. maja, prenosi RT Balkan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Kazahstan

Vladimir Putin

Sastanak

posjeta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник Републике Српске Синиша Каран у Палати Републике Српске у Бањалуци

Republika Srpska

Karan: Neka bajramski dani podsjete na neprolazne vrijednosti

1 h

1
Интернет

Nauka i tehnologija

Možda niste znali: Ovi uređaji u domu mogu usporiti internet

1 h

0
Због саобраћајне незгоде затворен гранични прелаз Аржано

Hronika

Saobraćajka u BiH: Obustavljen saobraćaj na granici sa Hrvatskom

1 h

0
Дрон

Svijet

PVO oborila 140 ukrajinskih dronova tokom noći

1 h

0

Više iz rubrike

Дрон

Svijet

PVO oborila 140 ukrajinskih dronova tokom noći

1 h

0
Манекенка пронађена мртва: Породица упире прстом у мужа и свекрву

Svijet

Manekenka pronađena mrtva: Porodica upire prstom u muža i svekrvu

1 h

0
Крај традиције или ударац по џепу? Све што морате знати о новим правилима за печење ракије

Srbija

Kraj tradicije ili udarac po džepu? Sve što morate znati o novim pravilima za pečenje rakije

2 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Svijet

Eksplozija u fabrici papira: Više ljudi poginulo i nestalo u Vašingtonu

3 h

0

  • Najnovije

10

25

IDF: Eliminisan visokorangirani komandant Hamasa

10

21

Zašto se čeka satima? EES sistem u praksi "zatajio" - Brisel najavljuje hitne izmjene

10

18

Zemljotres pogodio Hrvatsku: "Jak udar, baš se zatreslo"

10

13

Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

10

12

Koliko je iznosila potrošačka korpa za april?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner