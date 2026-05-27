Putin uoči posjete Kazahstanu: Strateški savez zasnovan na nepokolebljivim principima

Rusiju i Kazahstan vezuju istinski jake veze prijateljstva, dobrosusjedstva i obostrano korisne saradnje, navodi se u članku „Rusija-Kazahstan: savez u srcu Evroazije“, koji je napisao ruski predsjednik Vladimir Putin uoči državne posjete Astani.

„Strateško partnerstvo i savez između dvije zemlje zasnovani su na nepokolebljivim principima uzajamnog poštovanja i povjerenja i služe kao važan faktor u obezbjeđivanju mira, stabilnosti i društveno-ekonomskog razvoja u cijelom evroazijskom regionu“, navodi se u tekstu objavljenom na veb-sajtu Kremlja.

Ruski predsjednik naglasio je da Rusija visoko cijeni Kazahstan, sa njegovim efikasnim političkim sistemom koji narod podržava, kao i stabilnom, dinamično rastućom ekonomijom. Putin je izrazio uvjerenje da će razgovori sa kazahstanskim kolegom dati značajan podsticaj jačanju partnerstva.

„Sa Kasimom Žomartom Tokajevom izgradili smo zaista prijateljske i iskrene odnose. Naši susreti i razgovori uvijek protiču u atmosferi povjerenja i usmjereni su ka rezultatima. U središte pažnje neizostavno stavljamo jačanje uzajamno korisnih rusko-kazahstanskih veza u svim oblastima“, istakao je Putin.

Napominje se da su građani Kazahstana, glasajući za novi Ustav, ogromnom većinom podržali politiku predsjednika Tokajeva o jačanju državnih institucija, sveobuhvatnoj modernizaciji zemlje i postizanju održivog socioekonomskog, duhovnog i moralnog razvoja.

Putin je posebno istakao značaj ekonomske saradnje, naglašavajući da su Rusija i Kazahstan glavni trgovinski partneri. Saradnja u energetskom sektoru brzo se razvija, a Kaspijski konzorcijum snabdijeva više od 80 procenata ukupnog kazahstanskog izvoza nafte na svjetska tržišta preko Rusije.

Važne komponente dugoročnog bilateralnog partnerstva su i saradnja u mirnodopskom korištenju nuklearne energije, kao i u oblasti vađenja i prerade kritičnih prirodnih resursa.

„Zahvaljujući našem geografskom položaju, naše zemlje imaju ogroman logistički potencijal, pa zato pridajemo veliki značaj razvoju međunarodnih transportnih koridora Sjever-Jug i Evropa-Zapadna Kina“, navodi se u tekstu.

Prema njegovim riječima, u sadašnjim geopolitičkim uslovima važnost mehanizama regionalne saradnje, u kojima aktivno učestvuju Rusija i Kazahstan, veća je nego ikada. Prije svega, to su Evroazijska ekonomska unija, čiji će naredni samit uskoro biti održan u Astani, kao i ZND, ODKB, ŠOS i druge organizacije.

„Ruska Federacija je spremna da i ubuduće svestrano razvija višeslojne savezničke odnose sa Republikom Kazahstan“, zaključuje se u tekstu.

Vladimir Putin će boraviti u posjeti Kazahstanu od 27. do 29. maja, prenosi RT Balkan.