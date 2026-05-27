Zemljotres pogodio Hrvatsku: "Jak udar, baš se zatreslo"

Zemljotres magnitude 4,1 Rihtera registrovan je danas na području Siska.

Zemljotres je registrovan 10 kilometara od Siska na dubini od devet kilometara, saopštio je EMSC.

Društvo Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

Podrhtavanje tla osjetilo se i u Zagrebu i okolini, a prema prvim informacijama građani su prijavljivali kratko, ali snažno podrhtavanje.

Građani Siska komentarišu da su osjetili jak udar, te da se treslo par sekundi.

"Jak udar, glasan zvuk. Baš se zatreslo", komentarišu oni.

Dodaju da je tutnjalo pet sekundi, ako ne i više.

Drugi navode da se osjetilo i u Petrinji, te da im se činilo da je bio mnogo jači.