Zemljotres pogodio Hrvatsku: "Jak udar, baš se zatreslo"

27.05.2026 10:18

Zemljotres magnitude 4,1 Rihtera registrovan je danas na području Siska.

Zemljotres je registrovan 10 kilometara od Siska na dubini od devet kilometara, saopštio je EMSC.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u Zagrebu i okolini, a prema prvim informacijama građani su prijavljivali kratko, ali snažno podrhtavanje.

Građani Siska komentarišu da su osjetili jak udar, te da se treslo par sekundi.

"Jak udar, glasan zvuk. Baš se zatreslo", komentarišu oni.

Dodaju da je tutnjalo pet sekundi, ako ne i više.

Drugi navode da se osjetilo i u Petrinji, te da im se činilo da je bio mnogo jači.

