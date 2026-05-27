"U redu, nisu smjeli da kažu da je udar bio ciljan, da je kijevski režim planirao napad na dječje ustanove. Nisu smjeli to da kažu, nisu im dozvolili. Ali su mogli jednostavno da kažu: da, djeca su poginula, i to je monstruozno, i mi saosjećamo. Sada čak ni to ne govore. Drugim rečima, potpuno su se razotkrili", rekla je Zaharova na Sputnjik radiju.

Zvaničnica je dodala da je bilo mnogo informacija o ovom terorističkom napadu i da niko to nije krio.

Podsjetila je i da su ruski mediji izvještavali sa mjesta napada, da je bilo i članaka televizijskih reportaža, kao i da su sve informacije bile dostupne.

"Ali nakon što smo čuli ovo monstruozno, nečovječno bogohuljenje, kada stalni predstavnici zapadnih zemalja nisu mogli da pronađu reči da izraze saučešće, a uz to su i iznijeli laži o tome kako su to maltene komandni punktovi, a ne dječje socijalne ustanove, da tamo nema dece, već ruskih vojnika i tako dalje... Nakon toga, nakon ogromnog broja poziva, odgovora i bukvalno zahteva – vidite, ljudi su zahtijevali, ljudi baš kao vi, zahtevali su da se nešto vanredno uradi – bukvalno sledećeg dana je organizovano ovo putovanje (u Starobeljsk za strane novinare)", dodala je Zaharova.

Ranije je letonska predstavnica u UN tvrdila da je napad ukrajinskih snaga na studentski kampus u Starobeljsku "provokacija i laž". Zaharova je navela da su ljudi širom svijeta užasnuti što je takvim ljudima dozvoljen pristup međunarodnim organizacijama.

"Mi odlično razumemo kako sve to tamo funkcioniše, da sve te marionete koje su tamo predstavljene zaista jesu marionete. Oni nisu diplomate. Oni su jednostavno mašine za čitanje, mašine za ozvučenje. Oni ne rasuđuju, ne misle i stoga ne saosećaju. To je ono što je sve najviše potreslo", rekla je Zaharova.

U noći 22. maja, Oružane snage Ukrajine su dronovima napale obrazovnu ustanovu i internat Starobeljskog pedagoškog koledža Luganskog državnog pedagoškog univerziteta u LNR. U vrijeme napada, tamo se nalazilo 86 djece uzrasta od 14 do 18 godina. Dvadeset jedna osoba je poginula. Prema riječima lidera LNR, Leonida Pasečnika, 65 djece je povrijeđeno, prenosi RT Balkan.