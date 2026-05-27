Tadić: Deklaracija štiti Dejton od učinjenog tokom afere "Kristijan Šmit"

27.05.2026 10:45

Deklaracija o zatvaranju OHR-a, koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, proistekla je iz potrebe Republike Srpske da obavijesti druge strane - zemlje garante i Savjet bezbjednosti UN, o tome da Dejtonski mirovni sporazum treba zaštititi od onoga što se radilo tokom međunarodne afere "Kristijan Šmit", smatra pravnik Ognjen Tadić.

"Republika Srpska je strana u tom mirovnom sporazumu i u aneksima. Aneks 10 tog sporazuma definiše mandat visokog predstavnika", podsjetio je Tadić u izjavi Srni.

On je izrazio uvjerenje da Savjet bezbjednosti UN, ukoliko drži do sopstvenog dostojanstva, ugleda i autoriteta, neće dozvoliti da se to ponovi, napominjući da u tome ima snažnu podršku Republike Srpske.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su juče Deklaraciju o zatvaranju OHR-a u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR, prenosi SRNA.

U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština, kao najviši organ Republike Srpske – strane ugovornice Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, zahtijeva od Savjeta bezbjednosti UN da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara OHR.

