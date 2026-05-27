34 godine od formiranja Vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane VRS

Foto: ATV/Branko Jović

Na vojnom aerodromu Mahovljani počelo je obilježavanje Dana i 34 godine od formiranja Vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske u organizaciji Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka.

Služen je parastos poginulim pripadnicima Vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srpske, a planirano je i polaganje vijenaca. Parastosu su prisustvovali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Maja Gačić, članovi porodica poginulih, predstavnici boračkih kategorija i Grada Laktaši.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.