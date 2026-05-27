Jedna osoba teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći kod Pala

Juče oko 18 časova na području Pala dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je teško povrijeđena jedna osoba.

U nezgodi su učestvovali putnički automobila „Škoda“, kojim je upravljao F.B. iz Vogošće i putnički automobil „Dacia“, kojim je upravljao T.Č. iz Kaknja.

Teške povrede koje su konstatovane u Kliničkom centru Unverziteta u Sarajevu zadobila je osoba iz automobila „Škoda“, saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Pale, a o svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.