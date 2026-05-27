U petak će evropska država biti pogođena generalnim štrajkom: Očekuju se poremećaji širom zemlje

Italija će u petak, 29. maja, biti pogođena velikim generalnim štrajkom koji će zahvatiti više sektora saobraćaja, uključujući avio-saobraćaj, željeznicu, javni prevoz i autoputeve, upozoravaju italijanski mediji i regulatorne institucije.

Prema zvaničnom saopštenju italijanske Uprave za civilno vazduhoplovstvo ENAC, štrajk u sektoru vazdušnog saobraćaja trajaće 24 časa, od 00:00 do 23:59 po lokalnom vremenu. Očekuju se poremećaji širom zemlje, posebno na većim aerodromima poput Rima (FCO), Milana Malpense (MXP), Venecije (VCE) i Napulja (NAP).

Italijanski portal The Flight Club navodi da će štrajk pogoditi praktično čitav avio-sektor, uključujući aerodromske službe, zemaljsko opsluživanje, dio operacija kontrole letenja i prateće službe na aerodromima.

Ipak, italijanski propisi predviđaju takozvane „zaštićene termine“ tokom kojih određeni letovi moraju biti realizovani bez obzira na štrajk. ENAC navodi da će svi letovi planirani za polijetanje između 07:00 i 10:00, kao i između 18:00 i 21:00, biti obavljeni.

Pored toga, garantovani su i pojedini domaći letovi prema ostrvima, medicinski i hitni letovi, kao i dio interkontinentalnih operacija. Italijanske vlasti naglašavaju i da svi domaći letovi koji budu u vazduhu u trenutku početka štrajka moraju bezbjedno stići do planiranog odredišta.

Za sada nije objavljen tačan broj letova koji bi mogli biti otkazani ili odloženi, ali italijanski mediji upozoravaju da bi poremećaji mogli biti značajni tokom većeg dijela dana, naročito van zaštićenih termina.

Putnicima koji u petak planiraju putovanje preko italijanskih aerodroma savjetuje se da redovno provjeravaju status svojih letova na sajtovima avio-kompanija i aerodroma, kao i eventualne izmjene reda letenja tokom dana.

