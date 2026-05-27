Tužila hotel u Italiji zbog vode od sedam evra: Evo kakva je presuda stigla

Вода у чаши
Foto: Pixabay/IamNotPerfect

Jedna turistkinja odlučila je da tuži luksuzni hotel i ide sve do Vrhovnog suda Italije jer su joj odbili da posluže besplatnu vodu iz slavine, a sada je poznata presuda.

Naime, Vrhovni kasacioni sud Italije presudio je da hotel sa pet zvjezdica u Dolomitima nije postupio nezakonito kada je odbio da gošći posluži vodu iz česme, uz obrazloženje da ne postoji zakonska obaveza ugostiteljskih objekata da obezbijede besplatnu vodu iz javne vodovodne mreže.

Kako je prenio BBC, vrhovni sud Italije odbacio je žalbu jedne turistkinje koja je tražila naknadu štete u iznosu od 2.700 evra zbog, kako je navela, emotivne i materijalne štete nakon što joj u restoranu hotela sa pet zvjezdica u mjestu Korvara tokom skijaške sezone 2019. godine nije bila ponuđena voda iz česme.

Hotel ponudio flaširanu vodu za sedam evra

Umjesto toga, osoblje joj je ponudilo flaširanu mineralnu vodu po cijeni od sedam evra.

Turistkinja je tvrdila da su joj povrijeđena potrošačka prava i da voda iz česme predstavlja osnovno pravo, navodeći da bi njeno obezbjeđivanje trebalo da bude standard kao što su "posteljina u krevetu" ili "sapun u kupatilu".

Međutim, sud je zaključio da italijanski zakoni i propisi ne obavezuju ugostiteljske objekte da služe vodu iz česme gostima, već da je odluka o tome prepuštena samim objektima.

Razlika između Italije i Velike Britanije

Advokat hotela Silvio Belardi naveo je, prema pisanju lista "Korijere Alto Adiđe", da je sud jasno utvrdio da "ne postoji obaveza služenja vode iz česme".

Kako napominje BBC, s druge strane, ugostiteljski objekti u Engleskoj i Velsu imaju zakonsku obavezu da obezbijede besplatnu vodu za piće na zahtjev gosta.

(Tanjug)

