Logo
Large banner

Pao član "Pink pantera": Uhapšen Crnogorac za kojim se tragalo godinama

Autor:

ATV
27.05.2026 10:02

Komentari:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Na graničnom prelazu Ivanica, kod Trebinja, policijski službenici agencije za istrage i zaštitu (SIPA) lišili su slobode državljanina Crne Gore za kojim je raspisana višegodišnja potjernica.

Akcija je realizovana juče, 26. maja, u koordinaciji sa Graničnom policijom BiH.

Uhapšeni muškarac bio je meta dugogodišnje istrage Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u okviru poznate operativne akcije kodnog naziva „Papirus“. Riječ je o osobi koja je povezana sa međunarodnom kriminalnom grupom "Pink Panter".

Potjernica za ovim licem raspisana je još 2019. godine zbog sumnje da je počinilo krivična djela „Ovjeravanje neistinitog sadržaja“ i „Krivotvorenje isprave“, propisana Krivičnim zakonom Federacije BiH.

Nakon što je lišen slobode, osumnjičeni je sproveden u prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade, nakon čega je predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SIPA

hapšenje

Granična policija BiH

potraga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ротација на поицијском аутомобилу.

Region

U toku velika akcija u Crnoj Gori: Traga se za odbjeglim policajcem

33 min

0
Настављена потрага за малољетником несталим у Дрини

Hronika

Nastavljena potraga za maloljetnikom nestalim u Drini

33 min

0
Мотоцикл мотор вожња пут

Gradovi i opštine

Pojačana kontrola motociklista i vozača mopeda u Trebinju

41 min

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Gradovi i opštine

Oružje ne štiti, već ubija: Policija edukuje osnovce u Istočnoj Ilidži

44 min

0

Više iz rubrike

Настављена потрага за малољетником несталим у Дрини

Hronika

Nastavljena potraga za maloljetnikom nestalim u Drini

33 min

0
Мушкарац под руком држи дрвену мотку.

Hronika

Krvavi obračun na Pešteru: Pucao na čovjeka, pa ga motkom pretukao

1 h

0
У акцији СИПА-е ухапшено девет особа, одузета дрога

Hronika

U akciji SIPA-e uhapšeno devet osoba, oduzeta droga

1 h

0
Због саобраћајне незгоде затворен гранични прелаз Аржано

Hronika

Saobraćajka u BiH: Obustavljen saobraćaj na granici sa Hrvatskom

1 h

0

  • Najnovije

10

25

IDF: Eliminisan visokorangirani komandant Hamasa

10

21

Zašto se čeka satima? EES sistem u praksi "zatajio" - Brisel najavljuje hitne izmjene

10

18

Zemljotres pogodio Hrvatsku: "Jak udar, baš se zatreslo"

10

13

Temperatura do 36 stepeni: BiH na udaru vrućina, evo kada stiže osvježenje

10

12

Koliko je iznosila potrošačka korpa za april?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner