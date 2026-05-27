Pao član "Pink pantera": Uhapšen Crnogorac za kojim se tragalo godinama

Na graničnom prelazu Ivanica, kod Trebinja, policijski službenici agencije za istrage i zaštitu (SIPA) lišili su slobode državljanina Crne Gore za kojim je raspisana višegodišnja potjernica.
Akcija je realizovana juče, 26. maja, u koordinaciji sa Graničnom policijom BiH.
Uhapšeni muškarac bio je meta dugogodišnje istrage Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u okviru poznate operativne akcije kodnog naziva „Papirus“. Riječ je o osobi koja je povezana sa međunarodnom kriminalnom grupom "Pink Panter".
Potjernica za ovim licem raspisana je još 2019. godine zbog sumnje da je počinilo krivična djela „Ovjeravanje neistinitog sadržaja“ i „Krivotvorenje isprave“, propisana Krivičnim zakonom Federacije BiH.
Nakon što je lišen slobode, osumnjičeni je sproveden u prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade, nakon čega je predat u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
