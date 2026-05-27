Edukacija za banjalučke osnovce - "Oružje ne štiti, oružje ubija"

U okviru preventivne kampanje MUP-a Srpske, policijski službenici će sutra u Osnovnoj školi „Petar Petrović Njegoš“ u Banjaluci održati predavanje o opasnostima koje nose vatreno oružje i minsko-eksplozivna sredstva.

Predavanje, koje počinje u 10.10 časova, organizovano je sa ciljem da se najmlađi sugrađani kroz direktan razgovor sa policijom upoznaju sa ozbiljnim rizicima koje nose nezakonita upotreba vatrenog oružja i neoprezno rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima.

„Cilj ove kampanje je podizanje svijesti kod djece školskog uzrasta o potencijalnim opasnostima, kako bismo preventivnim djelovanjem spriječili moguće tragedije i neželjene posljedice“, navode iz Policijske uprave Banjaluka.