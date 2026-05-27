Košarac: Usvajanjem Deklaracije Srpska pokazala političku zrelost

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je Srni da su usvajanjem Deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH institucije Republike Srpske još jednom su pokazale političku zrelost, nacionalnu odgovornost i demokratski kapacitet.

"Narodna skupština Republike Srpske potvrdila je dosljedan stav da o budućnosti ove zemlje treba da odlučuju demokratski izabrani predstavnici vlasti, u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom", ocijenio je on za Srnu.

Košarac je istakao da se Deklaracijom šalje jasna poruka da je vrijeme da domaći politički predstavnici preuzmu punu odgovornost i da rješenja u BiH budu plod domaćeg dogovora dva entiteta i tri konstitutivna naroda, bez međunarodnog tutorstva i nametnutih rješenja.

"Zahtjev za okončavanje funkcije visokog predstavnika u BiH i zatvaranje OHR-a potpuno je legitiman, opravdan i nacionalno odgovoran, s obzirom na činjenicu da su u prošlosti visoki predstavnici svojim djelovanjem devastirali Dejtonski sporazum i dodatno urušavali odnose u BiH. O nezakonitim i antiustavnim djelovanjima lažnog visokog predstavnika, okupatora Kristijana Šmita da i ne govorim", naveo je Košarac.

On je ukazao da je Narodna skupština Republike Srpske pokazala kako se odgovornim politikama i jasnim stavovima čuva interes Republike Srpske i srpskog naroda, kao i ustavni poredak i interesi druga dva konstitutivna naroda i svih građana u BiH.

"Republika Srpska dosljedno zastupa stav da BiH može opstati isključivo kao dejtonska kategorija, u dogovoru dva entiteta i tri konstitutivna naroda, a ne i nikako sa međunarodnim tutorstva i nametanjem odluka neizabranih stranaca", rekao je Košarac.

On je ocijenio da je zatvaranje OHR-a ključni korak ka suverenitetu, punoj političkoj odgovornosti domaćih institucija i stvaranju ambijenta u kojem će dogovor i uvažavanje dva entiteta i tri konstitutivna naroda biti jedini način donošenja odluka.