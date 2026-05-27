Djevojčica (2) pala sa 11. sprata dok je otac pijan spavao u sobi: Nije joj bilo spasa

Santjago je potresla strašna tragedija kada je dvogodišnja djevojčica Isidora poginula nakon pada sa 11. sprata stambene zgrade. Za njenu smrt osumnjičen je otac, koji se sada suočava sa optužbama za ubistvo iz nehata, nakon što je, prema navodima istražilaca, pijan zaspao i ostavio dijete bez nadzora.

Tragedija se dogodila u nedjelju, 18. maja, tokom sudski odobrene posejte ocu, Horheu Hoseu Fransisku Konstancu Čavezu. Prema pisanju britanskog lista Dejli Mirror, muškarac je prethodne večeri bio u provodu i kući se vratio tek oko šest ujutru. Ipak, nekoliko sati kasnije preuzeo je ćerku od njene majke, iako je na dogovoreni susret kasnio skoro sat vremena.

Republika Srpska Minić: Ponosan sam na omladinu koju imamo

Nakon dolaska u stan u Santiago, otac je ručao sa partnerkom i djevojčicom, a prema navodima tužilaštva nastavio je da pije alkohol i tokom obroka. Poslije ručka oboje odraslih su zaspali u drugoj prostoriji, ostavljajući dijete samo.

Tragedija je otkrivena oko 17.10 časova, kada je jedan stanar čuo snažan udarac i na parkingu ispred zgrade zatekao nepomično dijete. Istragom je utvrđeno da je djevojčica pala kroz odškrinut i neobezbijeđen prozor spavaće sobe.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta, ali djevojčici nije bilo spasa. Ljekari su u 17.23 konstatovali smrt zbog teških povreda zadobijenih prilikom pada sa 11. sprata.

Istražiocima je u početku bilo teško da utvrde iz kog je stana dijete palo, jer Isidora nije stalno živjela u zgradi. Policija je morala da pretraži više spratova kako bi pronašla stan u kojem je boravila tokom posjete.

Svijet Žena iz Srbije stradala u Grčkoj: Tijelo izvučeno iz mora

Prema navodima tužilaštva, otac je probuđen tek oko 40 minuta nakon tragedije i bio je u vidno alkoholisanom stanju.

Tužioci tvrde da je tragedija mogla biti spriječena. Kako je navedeno na sudu, prozor sa kojeg je djevojčica pala nije imao zaštitne elemente koji su bili predviđeni sporazumom o starateljstvu sa majkom djeteta. Otac je, prema optužnici, bio svjestan rizika, ali nije obezbijedio prozor niti je držao dijete pod nadzorom.

Tužiteljka Pamela Valdes izjavila je da dvogodišnje dijete nije moglo samo da otvori prozor, naglašavajući da je bilo dovoljno da prozor ostane zatvoren i obezbijeđen kako bi tragedija bila izbjegnuta.

Nakon saslušanja, Horhe Hose Fransisko Konstanco Čavez zadržan je u pritvoru, dok se istraga nastavlja.

Banja Luka Preventivne mjere zbog moguće nestašice vode u Banjaluci

Majka djevojčice, Glorija Ortiz, kroz suze je poručila da nijedan roditelj nikada ne bi trebalo da sahrani svoje dijete.

(Telegraf.rs)