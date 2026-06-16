Imala je svega 23 godine: Preminula zvijezda TikToka

Zvijezda TikToka Džena En Džonson, koja je inspirisala desetine hiljada pratilaca dokumentujući svoju borbu sa rakom grlića materice preminula je u 23. godini.

Džena je stekla ogromnu onlajn bazu pratilaca nakon što je podijelila iskrene informacije o svojoj dijagnozi, liječenju i stvarnosti života sa rakom.

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Influenserka iz Stokholma, u Južnoj Dakoti, preminula je 29. maja nakon što je provela pet dana u bolnici.

Vijesti o Dženinoj smrti objavila je njena sestra Pejdž u emotivnom videu objavljenom na Dženinom TikTok nalogu 2. juna.

Suzdržavajući suze, Pejdž je rekla pratiocima: "Ovo nije video koji bi iko trebalo da napravi, ali to je bio njen jedini zahtjev da vas obavijestim ako se nešto desi".

Otkrila je da je Džena umrla nakon što je provela pet dana u bolnici.

"Potpuno vjerujemo da ćemo je jednog dana upoznati. U bolnici, neke od njenih posljednjih riječi mojim roditeljima bile su: 'Prelijepo je'", dodala je Pejdž.

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Dženina smrt je uslijedila skoro dvije godine nakon što joj je dijagnostikovan rak grlića materice 26. juna 2024. godine, prenio je portal "NidTuNou".

Dvadesettrogodišnjakinja je okupila više od 50.000 pratilaca na TikToku, gdje je otvoreno govorila o svojoj dijagnozi i radila na podizanju svijesti o simptomima raka grlića materice kod mlađih žena.

Jedan od njenih najgledanijih videa, pod nazivom "Kako sam saznala da imam rak u četvrtom stadijumu“, pregledan je više od 3,4 miliona puta.

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U snimku, Džena je objasnila kako je obavila rutinski pregled kada je dobila šokantne rezultate.

Dalji testovi kasnije su pokazali da ima adenoidni karcinom, rijedak rak koji pogađa žljezdano tkivo.

Ljekari su u početku verovali da je bolest u trećem stadijumu i da je potencijalno izlječiva.

Ali nakon hemoterapije i radioterapije, skeniranje je pokazalo da se širio po cijelom njenom tijelu.