Logo

Voditelj u programu uživo: Odlazim, imam Alchajmer

Autor:

ATV
16.06.2026 13:01

Komentari:

0
Водитељ у програму уживо: Одлазим, имам Алцхајмер
Foto: Printscreen/Youtube

Bil Riter (76), dugogodišnji voditelj kanala "Ej-Bi-Si 7 Njujork", najavio je svoj odlazak u penziju nakon emisije koju je vodio.

Uživo u programu saopštio je gledaocima da je dobio dijagnozu Alchajmerove bolesti. Voditelj je istakao da je bolest za sada u ranoj fazi, a sada je otvoreno govorio o simptomima koje je primetio i strahu koji je osetio nakon saznanja vijesti.

Gostujući u emisiji "Dobro jutro Ameriko" u ponedjeljak, 15. juna, Riter je rekao da je prve probleme sa pamćenjem počeo da osjeća prije otprilike dvije godine.

"Shvatio sam da zaboravljam imena ljudi i mjesta. Nisam znao zašto se to dešava", rekao je.

Dugogodišnji novinar je otkrio da je i njegova supruga Katlin takođe primijetila promjene, iako se činilo da niko drugi nije.

илу-болница-13032026

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici otkrili novu tehnologiju za rano otkrivanje demencije i Alchajmerove bolesti

U početku je Riter vjerovao da je za to kriv njegov zahtjevan radni raspored. Smanjio je svoje obaveze na televiziji. Prvo se povukao iz vesti u 23 časa, a kasnije je napustio emisiju u 17 časova, kako bi se isključivo fokusirao na vođenje vijesti u 18 časova.

"Prvi put sam spavao noću, prvi put u 25 godina. Konačno sam se pristojno naspavao, a stanje se nije popravljalo", rekao je Riter.

Tada je odlučio da potraži odgovore.

"Rekao sam: 'Moram da se testiram'. I to je zaista bila važna stvar. Mnogi ljudi kažu: 'Dobro si, ne brini, biće sve u redu'. Ne. Moraš to da uradiš", rekao je voditelj.

Riter je prvi put otkrio svoju dijagnozu tokom vijesti u 18 časova u petak, 12. juna. U programu je objavio da se povlači sa mjesta voditelja.

Pogledajte kako je Bil saopštio gledaocima da odlazi zbog dijagnoze:

(Mondo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bil Riter

Voditelj

Alchajmerova bolest

Komentari (0)

Pročitajte više

Нова терапија може одложити Алцхајмерову болест и то за седам година

Zdravlje

Nova terapija može odložiti Alchajmerovu bolest i to za sedam godina

2 mj

0
Болница магнет

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici otkrili novu tehnologiju za rano otkrivanje demencije i Alchajmerove bolesti

3 mj

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Zdravlje

Izvor kome smo svi izloženi povećava rizik od Alchajmerove bolesti

3 mj

0
Научници: Одвратна навика могла би да вас заштити од Алцхајмерове болести

Zdravlje

Naučnici: Odvratna navika mogla bi da vas zaštiti od Alchajmerove bolesti

4 mj

0

Više iz rubrike

Старлета Станија Добријевић

Scena

Stanija krvnički udarala Uroša, snimak zgrozio javnost! Sada se slomila i priznala grešku

4 h

0
пјевачица и рок звијезда Бони Тајлор

Scena

Boni Tajler se probudila iz kome

6 h

0
Вук Костић глумац гостује у емисији

Scena

Vuk Kostić se oženio u tajnosti: Poznati glumac postao i otac

7 h

0
Пјевач Ацо Пејовић

Scena

Aco Pejović: Ljudi vide auto i kuću, a ne troškove

18 h

1

  • Najnovije

16

14

Veliki projekat u Srpskoj: Evo gdje niče solarna elektrana veličine 160 fudbalskih terena

16

12

Luštica Bay predstavlja razvojnu viziju integrisanog primorskog grada na konferenciji "Trebinje 2026 – Gradimo region"

16

10

Spriječen napad na Bijelu kuću

16

03

Decenija promjena: Neka predviđanja Tesle do 2035. godine su jeziva

16

00

Plaža u Grčkoj: Za 5 evra dobijate ležaljku, suncobran, kafu, vodu i krofnu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima