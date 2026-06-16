Voditelj u programu uživo: Odlazim, imam Alchajmer

Bil Riter (76), dugogodišnji voditelj kanala "Ej-Bi-Si 7 Njujork", najavio je svoj odlazak u penziju nakon emisije koju je vodio.

Uživo u programu saopštio je gledaocima da je dobio dijagnozu Alchajmerove bolesti. Voditelj je istakao da je bolest za sada u ranoj fazi, a sada je otvoreno govorio o simptomima koje je primetio i strahu koji je osetio nakon saznanja vijesti.

Gostujući u emisiji "Dobro jutro Ameriko" u ponedjeljak, 15. juna, Riter je rekao da je prve probleme sa pamćenjem počeo da osjeća prije otprilike dvije godine.

"Shvatio sam da zaboravljam imena ljudi i mjesta. Nisam znao zašto se to dešava", rekao je.

Dugogodišnji novinar je otkrio da je i njegova supruga Katlin takođe primijetila promjene, iako se činilo da niko drugi nije.

Nauka i tehnologija Ruski naučnici otkrili novu tehnologiju za rano otkrivanje demencije i Alchajmerove bolesti

U početku je Riter vjerovao da je za to kriv njegov zahtjevan radni raspored. Smanjio je svoje obaveze na televiziji. Prvo se povukao iz vesti u 23 časa, a kasnije je napustio emisiju u 17 časova, kako bi se isključivo fokusirao na vođenje vijesti u 18 časova.

"Prvi put sam spavao noću, prvi put u 25 godina. Konačno sam se pristojno naspavao, a stanje se nije popravljalo", rekao je Riter.

Tada je odlučio da potraži odgovore.

"Rekao sam: 'Moram da se testiram'. I to je zaista bila važna stvar. Mnogi ljudi kažu: 'Dobro si, ne brini, biće sve u redu'. Ne. Moraš to da uradiš", rekao je voditelj.

Riter je prvi put otkrio svoju dijagnozu tokom vijesti u 18 časova u petak, 12. juna. U programu je objavio da se povlači sa mjesta voditelja.

Pogledajte kako je Bil saopštio gledaocima da odlazi zbog dijagnoze:

(Mondo)