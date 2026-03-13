Logo
Ruski naučnici otkrili novu tehnologiju za rano otkrivanje demencije i Alchajmerove bolesti

Izvor:

Sputnik Srbija

13.03.2026

07:16

Болница магнет
Foto: pexels/Jo McNamara

Stručnjaci Centra za jezik i mozak Visoke ekonomske škole i Naučnog centra za mentalno zdravlje osmislili su novu tehnologiju koja omogućava rano otkrivanje demencije, uključujući i Alchajmerovu bolest, saopštila je pres-služba Nacionalnog istraživačkog univerziteta VEŠ.

Ova tehnologija omogućava razlikovanje normalnog od patološkog starenja, navodi se u saopštenju.

„Pomoću ove metode istraživači su pokazali da način na koji pacijenti biraju riječi u govornim testovima omogućava preciznije razlikovanje stvarnih kliničkih poremećaja od subjektivnih pritužbi na pamćenje. Uvođenje takve analize u kliničku praksu moglo bi da poboljša tačnost ranog otkrivanja demencije“, ističe se u saopštenju.

Obično se, radi procjene kognitivne funkcije, osobi daju testovi verbalne fluentnosti, u kojima se od nje traži da u roku od jednog minuta navede što više riječi iz određene kategorije (na primjer „životinje“ ili „voće“) ili riječi koje počinju na određeno slovo, dodaje se.

илу-кромпир-12032026

Savjeti

Nauka otkriva: Ova hrana ima lošu reputaciju ali je zdrava

Tim naučnika je sugerisao da ključ za precizniju dijagnozu ne leži u broju riječi, već u kvalitetu i strukturi odgovora: u tome kako osoba organizuje pretragu riječi u svom pamćenju.

Procjena verbalne fluentnosti

Naučnici su identifikovali skup riječi u odgovorima učesnika na osnovu načina na koji grupišu riječi. Na primjer, da li grupišu riječi kao „tigar, lav, leopard“ (semantička grupa reči za kategoriju „mačke“) ili „kameleon, kakadu, kapibara, kokoška, kobra“ (fonetska grupa riječi sa zajedničkom početnom fonemom „k“).

Ispostavilo se da što su duže grupe riječi koje slično zvuče, to je bolje opšte stanje kognitivnih funkcija kod čovjeka.

Ako osoba duže koristi riječi sličnog zvučanja prije nego što pređe na drugu grupu riječi, to ukazuje na očuvane kognitivne funkcije, zaključuju naučnici.

(sputnik srbija)

