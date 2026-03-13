Kraj lijepog vremena: Sljedeće sedmice pad temperature

Do ponedjeljka ćemo uživati u lijepom vremenu sa relativno visokim temperaturama za ovaj period. Početkom naredne sedmice dočekaće nas pad temperature sa kišovitim periodom.

Danas nas očekuje maksimalna temperatura do 17 stepeni, ali i kratkotrajne padavine. Sutra pravo proljeće. Temperatura će ići do 19 stepeni, a podjednako ugodno biće i u nedjelju.

U ponedjeljak blagi pad sa naoblačenjem. Minimalna temperatura iznosiće pet stepeni, a maksimalna 16. Prema trenutnim prognozama, padavine stižu u utorak. Temperatura će pasti na 10 stepeni, dok će minimalna ostati ista.

Kiša se očekuje i u srijedu, ali i sa mogućim naznakama za padavine i u ostatku sedmice. Prijatno vrijeme koje nas je iznenadilo početkom marta možda se vrati tek krajem sedmice.

Trenutne prognoze predviđaju da će vikend naredne sedmice proći sa maksimalnih 13 stepeni.