Tramp: Vjerujem da je vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei još uvijek živ

13.03.2026

07:58

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jon Cherry

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da vjeruje da je novoimenovani vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei još uvijek živ "u nekom obliku", iako se nije pojavljivao u javnosti od početka rata u Iranu.

"Mislim da vjerovatno jeste. Mislim da je povrijeđen, ali mislim da je vjerovatno živ u nekom obliku", rekao je Tramp za Foks njuz.

Trampovi komentari uslijedili su nakon što je Modžtaba Hamnei signalizirao da Iran neće popustiti u ratu sa Sjedinjenim Američkih Državama i Izraelom.

Novoimenovani vrhovni vođa izdao je juče saopštenje usred glasina o njegovom zdravstvenom stanju nakon nedavnih napada.

"Nećemo se uzdržati od osvete krvi naših mučenika", naveo je Hamnei u poruci iranskoj naciji, prema tekstu koji su objavili iranski državni mediji.

Доналд Трамп-12032026

Svijet

Tramp: To je strašna stvar

Saopštenje je uslijedilo nakon izvještaja da je Hamnei povrijeđen i medijskih navoda da je možda u komi poslije američko-izraelskih udara u kojima je ubijen njegov otac tokom napada na kompleks u Teheranu 28. februara.

Tramp je u intervjuu govorio i o ambicijama Irana na Bliskom istoku, navodeći da je ta zemlja u posljednja četiri mjeseca imala "hiljade raketa usmjerenih ka zemljama regiona".

Prema njegovim riječima, Iran je želio da "preuzme Bliski istok" i kontroliše države poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Omana i Saudijske Arabije.

Govoreći o bezbjednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, Tramp je rekao da bi brodovi trebalo da "prođu i pokažu malo hrabrosti", dodajući da Iran, kako je naveo, "nema mornaricu" i da su "svi njihovi brodovi potopljeni".

