Tramp: Vjerujem da je vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei još uvijek živ

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da vjeruje da je novoimenovani vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei još uvijek živ "u nekom obliku", iako se nije pojavljivao u javnosti od početka rata u Iranu.

"Mislim da vjerovatno jeste. Mislim da je povrijeđen, ali mislim da je vjerovatno živ u nekom obliku", rekao je Tramp za Foks njuz.

Trampovi komentari uslijedili su nakon što je Modžtaba Hamnei signalizirao da Iran neće popustiti u ratu sa Sjedinjenim Američkih Državama i Izraelom.

Novoimenovani vrhovni vođa izdao je juče saopštenje usred glasina o njegovom zdravstvenom stanju nakon nedavnih napada.

"Nećemo se uzdržati od osvete krvi naših mučenika", naveo je Hamnei u poruci iranskoj naciji, prema tekstu koji su objavili iranski državni mediji.

Saopštenje je uslijedilo nakon izvještaja da je Hamnei povrijeđen i medijskih navoda da je možda u komi poslije američko-izraelskih udara u kojima je ubijen njegov otac tokom napada na kompleks u Teheranu 28. februara.

Tramp je u intervjuu govorio i o ambicijama Irana na Bliskom istoku, navodeći da je ta zemlja u posljednja četiri mjeseca imala "hiljade raketa usmjerenih ka zemljama regiona".

Prema njegovim riječima, Iran je želio da "preuzme Bliski istok" i kontroliše države poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Omana i Saudijske Arabije.

Govoreći o bezbjednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, Tramp je rekao da bi brodovi trebalo da "prođu i pokažu malo hrabrosti", dodajući da Iran, kako je naveo, "nema mornaricu" i da su "svi njihovi brodovi potopljeni".