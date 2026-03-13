Logo
Haos na nebu iznad NATO baze: Sirene se čule čitavu noć

13.03.2026

Хаос на небу изнад НАТО базе: Сирене се чуле читаву ноћ
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Prema izvještaju, sirene u bazi koja predstavlja ključni NATO objekat, u kojem su stacionirane i američke trupe, oglasile su se jutros oko 3.25 časova, a upozoravajući signal je trajao približno pet minuta.

Nije bilo zvaničnih komentara o incidentu.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koje su građani zabilježili mobilnim telefonima, a na kojima se vidi svjetleći objekat kako leti nebom, što upućuje na mogućnost da je riječ o projektilu usmjerenom prema bazi.

U cijelom gradu dugo su se mogle čuti sirene vatrogasnih vozila i sigurnosnih službi.

Ovaj događaj uslijedio je četiri dana nakon što je protivvazdušna odbrana NATO oborila balističku raketu u turskom vazdušnom prostoru, za koju tvrdi da je ispaljena iz Irana, što je bio drugi takav incident u periodu od pet dana.

Tagovi :

