Haos na nebu iznad NATO baze: Sirene se čule čitavu noć

Izvor:
Kurir
13.03.2026
07:44
Komentari:0
Prema izvještaju, sirene u bazi koja predstavlja ključni NATO objekat, u kojem su stacionirane i američke trupe, oglasile su se jutros oko 3.25 časova, a upozoravajući signal je trajao približno pet minuta.
Nije bilo zvaničnih komentara o incidentu.
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koje su građani zabilježili mobilnim telefonima, a na kojima se vidi svjetleći objekat kako leti nebom, što upućuje na mogućnost da je riječ o projektilu usmjerenom prema bazi.
Another video showing what appears to be a ballistic missile, likely launched by Iran, in the sky tonight over NATO’s Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/Tyb79Rg99Q— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026
U cijelom gradu dugo su se mogle čuti sirene vatrogasnih vozila i sigurnosnih službi.
Ovaj događaj uslijedio je četiri dana nakon što je protivvazdušna odbrana NATO oborila balističku raketu u turskom vazdušnom prostoru, za koju tvrdi da je ispaljena iz Irana, što je bio drugi takav incident u periodu od pet dana.
