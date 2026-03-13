U Srpskoj rođeno 13 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 13 beba, sedam djevojčica i šest dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Devet beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Doboju, a po jedna u Zvorniku i Trebinju.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i četiri dječaka, u Doboju djevojčica i dječak, u Zvorniku dječak, a u Trebinju djevojčica.

Poroda nije bilo u Prijedoru, Foči, Bijeljini, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu.